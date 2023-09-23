الشباب والرياضة "تستعد لإطلاق مبادرة "يوم الخير" على مستوى المحافظات

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب-الإدارة العامة للفتاة والمرأة ، جهودها لقرب اطلاق مبادرة "يوم الخير " ، حيث شهدت أندية التطوع والفتاة بعدد من مراكز الشباب علي مستوي المحافظات ، المراحل الاخيرة لمرحلة ما بعد تجميع الملابس المدرسية ، لتوزيعها على الأسر والطلاب الأكثر احتياجا .

وشارك في الفعاليات مركز شباب ساحل سليم بمحافظة أسيوط ، كذلك شهدت محافظة القليوبية تجميع وتجهيز الملابس والأدوات المدرسية بمركزي شباب العبادله وقليوب ، وكذلك مركز شباب الهياتم بمحافظة الغربية .

يذكر أن مبادرة " يوم الخير " من المبادرات المميزة التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة، وقد تم اطلاق المرحلة الأولي منها في عيد الفطر المبارك و المرحلة الثانية في عيد الاضحي، لكونها تعكس الدور المجتمعي الذي تقوم به الوزارة في دعم الأسر الأكثر احتياجا .