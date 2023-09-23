عاجل
وزارة التجارة: قرار حظر تصدير البصل يُطبق اعتبارًا من 1 أكتوبر سامح شكري في مجلس الأمن: سد النهضة يمس حياة 100 مليون مصري (فيديو)
السبت 23 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة "تستعد لإطلاق مبادرة "يوم الخير" على مستوى المحافظات

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب-الإدارة العامة للفتاة والمرأة ، جهودها لقرب اطلاق  مبادرة "يوم الخير " ، حيث شهدت أندية التطوع والفتاة بعدد من  مراكز الشباب  علي مستوي المحافظات ، المراحل الاخيرة لمرحلة ما بعد تجميع الملابس المدرسية ،  لتوزيعها على الأسر  والطلاب الأكثر احتياجا .

وشارك في الفعاليات  مركز شباب ساحل سليم بمحافظة أسيوط ، كذلك شهدت محافظة القليوبية تجميع وتجهيز الملابس والأدوات المدرسية بمركزي شباب العبادله وقليوب ، وكذلك مركز شباب الهياتم بمحافظة الغربية .

يذكر أن مبادرة " يوم الخير " من المبادرات المميزة التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة، وقد تم اطلاق المرحلة الأولي منها في عيد الفطر المبارك و المرحلة الثانية  في عيد الاضحي،  لكونها تعكس الدور المجتمعي الذي تقوم به الوزارة  في دعم الأسر الأكثر احتياجا .

مواد متعلقة

بالأرقام.. فرانك كيسيه يخطف الأنظار مع الأهلي السعودي

وجبة إفطار تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم
الجريدة الورقية