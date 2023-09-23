"أحب أن أضرب أخي" مسرح العرائس للأطفال بمكتبة مصر العامة اسيوط

تحت إشراف هاجر محروس مدير عام ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ فرع أﺳﻴﻮط، قامت ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ بتنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية في فرعها بأسيوط. ومن بين هذه الفعاليات، نظمت محاضرة للأطفال في مسرح العرائس مع المحاضرة ريناد سعد بعنوان "أحب أن أضرب أخي".

هدفت هذه المحاضرة إلى تعريف الأطفال بالطرق الصحيحة للدفاع من الضرب وكيفية تحويل العنف إلى لعبة مفيدة.

وتطرقت المحاضرة إلى دور اليد في خلق لمسة إيجابية على الآخرين. وتم تنظيم هذه المحاضرة وفقًا لتوجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز ثقافة السلام والتسامح في المجتمع.

وحضر الفعالية عدد كبير من الأطفال وأولياء الأمور الذين تفاعلوا بإيجابية مع المحتوى الترفيهي والتثقيفي للعرض، وقدمت المحاضرة ريناد سعد العرض بطريقة مشوقة وممتعة للأطفال، مع تفاعلها الكبير معهم وإشراكهم في العرض، مما جعلهم يستمتعون ويلتفتون إلى العرض بشكل كبير.

وتضمنت الفعالية أيضًا فقرات فنية متنوعة، منها عروض فنية ورسم على الوجوه وقصص ترفيهية، التي وفرت بيئة ملائمة لتنشيط الأطفال وزيادة وعيهم الثقافي والفني.

يأتي ذلك ضمن جهود السلطات المحلية والمؤسسات الثقافية والفنية لتنظيم الفعاليات الترفيهية والتثقيفية للشباب والأطفال، وزيادة المشاركة المجتمعية في هذه الفعاليات المهمة.

مسرح العرائس للاطفال بمكتبة مصر العامة اسيوط