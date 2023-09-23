مكتبة مصر بأسيوط تنظم عروض سينمائية للأطفال يومي الأحد والأربعاء من أسبوع

قامت ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ أﺳﻴﻮط بتنظيم مبادرة فريدة من نوعها في صعيد مصر، وهي "سينما الأطفال"، حيث تقام عروض سينمائية للأطفال يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع في فرع المكتبة بأسيوط.

يأتي ذلك في إطار التطور الثقافي والتعليمي وتنمية مهارات الأطفال في محافظة أسيوط، تحت إشراف هاجر محروس مدير عام ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ فرع أﺳﻴﻮط،

تأتي هذه المبادرة استجابة لحق الأطفال في النمو والتنمية في مجتمع يعم الخير والتطور، حيث يتعلمون وينمون ثقافيًا ويطورون مهاراتهم المختلفة. تهدف هذه المبادرة إلى إبعاد الأطفال عن التكنولوجيا الحديثة وتوجيه اهتمامهم نحو أشياء تثري خيالهم وتطور قدراتهم الفكرية.

تقام العروض السينمائية في تمام الساعة 8 مساءً، بهدف تشجيع الأطفال على المشاركة واستثمار أوقاتهم الفارغة بشكل إيجابي وتلبية احتياجاتهم الترفيهية. وتم اختيار سعر رمزي لتذكرة الدخول بقيمة 5 جنيهات، بهدف تمكين أكبر عدد من الأطفال من الاستمتاع بالعروض السينمائية.

سينما الاطفال في ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ فرع أﺳﻴﻮط

تأتي هذه المبادرة وفقًا لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الأطفال وتوفير بيئة ملائمة لتطويرهم وتعزيز قدراتهم. وبدورهم، يشعر الأهالي بالفخر والرضا تجاه هذه المبادرة التي تهتم بمستقبل أطفالهم وتعزز تواصلهم مع ثقافة السينما والترفيه.

تعد "سينما الأطفال" في أسيوط نموذجًا ملهمًا للعديد من المبادرات الثقافية والترفيهية التي يمكن تنفيذها في المحافظات الأخرى في مصر، لتحقيق التنمية الشاملة للأطفال وصقل مواهبهم وإشاعة ثقافة الفن والترفيه بينهم.

إن "سينما الأطفال" في أسيوط تمثل خطوة مهمة نحو بناء جيل قادر على مواكبة التقدم، وتنمية مهاراتهم من خلال توفير لهم بيئة ثقافية تعزز حب العلم والتعلم وتطور شخصياتهم الإبداعية. نأمل أن يتم استمرار هذه المبادرة وتعزيزها في المستقبل لتعود بالفائدة على الأطفال والمجتمع في أسيوط