مكتبة مصر العامة بأسيوط تنظم ورشة عمل لتعليم الرسم للأطفال

نُظِّمت مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية في فرع المكتبة لإثراء المجتمع المحلي. كان من بين هذه الفعاليات ورشة عمل لتعليم الرسم للأطفال بتنفيذ الفنانة الموهوبة مينا ممدوح.

تأتي هذه الفعاليات ضمن إطار رؤية وزارة الثقافة المصرية في توسيع نطاق الثقافة والفن في جميع أنحاء البلاد. ويهدف تنظيم هذه الفعاليات في مكتبة مصر العامة فرع أسيوط إلى توفير بيئة جاذبة للأطفال وتعزيز مهاراتهم الفنية والإبداعية من خلال تعلم فنون الرسم.

تم تنظيم ورشة العمل بتدريب مينا ممدوح، الفنانة الموهوبة والمتخصصة في فنون الرسم، التي أعطت الأطفال دروسًا تفصيلية حول تقنيات الرسم واستخدام الألوان والمواد المختلفة. تعتبر هذه الورشة فرصة هامة لتشجيع الأطفال على التعبير الإبداعي وتطوير مهاراتهم الفنية.

وقد لاقت الفعالية استحساناً كبيراً من قبل الأطفال وأولياء الأمور على حد سواء. حيث أعرب الأطفال عن سعادتهم وسرورهم بالفعالية، حيث وجدوا فرصة للتعبير عن أنفسهم بشكل إبداعي والتعلم من خلال تجارب عملية.

تعكس هذه الفعاليات الثقافية الجهود المستمرة لمكتبة مصر العامة في تقديم فرص تعليمية وثقافية متنوعة للمجتمع المحلي. يسعى فرع أسيوط لتحقيق مساهمة فعالة في تطوير المهارات والاهتمامات الشخصية والاجتماعية للأطفال من خلال تنظيم هذه الفعاليات المثرية.

بهذه الجهود المستمرة، تشهد مكتبة مصر العامة فرع أسيوط نموًا مستدامًا في عدد الزوار والمشاركين في الفعاليات التي تُنظَّم دوريًا. تعد هذه الفعاليات فرصة مهمة للمجتمع المحلي للاستفادة من خدمات المكتبة وتعزيز التفاعل المجتمعي.

مكتبة مصر العامة فرع أسيوط تنظم فعاليات ورشة عمل لتعليم الرسم للأطفال

مكتبة مصر العامة فرع أسيوط تنظم فعاليات ورشة عمل لتعليم الرسم للأطفال

مكتبة مصر العامة فرع أسيوط تنظم فعاليات ورشة عمل لتعليم الرسم للأطفال

مكتبة مصر العامة فرع أسيوط تنظم فعاليات ورشة عمل لتعليم الرسم للأطفال

مكتبة مصر العامة فرع أسيوط تنظم فعاليات ورشة عمل لتعليم الرسم للأطفال