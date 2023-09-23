عاجل
وزارة التجارة: قرار حظر تصدير البصل يُطبق اعتبارًا من 1 أكتوبر سامح شكري في مجلس الأمن: سد النهضة يمس حياة 100 مليون مصري (فيديو)
السبت 23 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة سانت جورج الإثيوبي

بوابة الوفد الإلكترونية

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق سانت جورج الإثيوبي.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو لعرض بعض التفاصيل الفنية على اللاعبين قبل مواجهة بطل إثيوبيا.

واجتمع كولر باللاعبين في حضور خالد بيبو مدير الكرة والجهاز الفني، للحديث عن مواجهة سانت جورج الإثيوبي، وأهمية انطلاقة الفريق في دوري الأبطال باعتبار الأهلي حامل اللقب.

واستهل اللاعبون فقرات المران بقراءة الفاتحة، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات بدنية وفنية متنوعة.

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بأربعة فرق وظهر خلالها حماس وتركيز بين الجميع.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سانت جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها الثامنة مساء غد باستاد القاهرة.

الجريدة الورقية