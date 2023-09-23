ورشة عمل أشغال فنية للأطفال بﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣة بأﺳﻴﻮط

نظمت ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ أﺳﻴﻮط، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بما في ذلك ورشة عمل اشغال فنية للاطفال، وكما أوضحت هاجر محروس، مدير عام ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ أﺳﻴﻮط، فإن هذه الفعاليات تهدف إلى تعزيز الثقافة والفن في المجتمع المحلي وتشجيع الشباب والأطفال على المشاركة الفعالة في الأنشطة الفنية.

وأقيمت ورشة عمل اشغال فنية للأطفال بمشاركة عدد كبير من الأطفال من مختلف الأعمار. تعلم الأطفال خلال الورشة العديد من المهارات الفنية والإبداعية، من خلال تعليمهم تقنيات الرسم والتلوين والنحت على العديد من المواد المختلفة. تم تزويد الأطفال بالمواد اللازمة والأدوات الفنية اللازمة لإنشاء أعمالهم الفنية. وتلقى الأطفال التوجيهات والمساعدة المستمرة من المدربين خلال جلسات العمل.

ويتم تنظيم هذه الفعاليات الثقافية والفنية بالتعاون مع عدد من الجهات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني في أسيوط. ويأتي هذا في إطار توجيهات ودعم اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الذي يؤكد على أهمية تعزيز الثقافة والفن في المنطقة.

تعد مثل هذه الفعاليات فرصة مثالية للأطفال للتعبير عن أنفسهم وتنمية قدراتهم الفنية. وتساعد على تعزيز الخيال والإبداع لديهم، وتعزز الثقة في النفس والتعاون الاجتماعي.

وتعتبر مبادرة مأمونة وبيئة مريحة للأطفال للتعبير عن مشاعرهم وأفكارهم الإبداعية. وفي النهاية، يتم عرض أعمال الأطفال في معرض فني خاص، حيث يتم تكريم المشاركين وعرض جميع الأعمال الفنية التي تم إنشاؤها خلال الفعالية.

بهذا التنظيم المميز، تستمر ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ أﺳﻴﻮط في العمل على تنمية وتعزيز الثقافة والفن في المجتمع وتوفير الفرص المناسبة للأطفال والشباب للاستفادة من هذه الأنشطة والتعبير عن أنفسهم بشكل إبداعي. ونأمل أن تتواصل هذه الجهود وأن تستمر الفعاليات الثقافية والفنية في أسيوط لترسخ القيم الثقافية وتثري الحياة الفنية في المدينة.

ورشة عمل اشغال فنية للاطفال في ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ أﺳﻴﻮط

ورشة عمل اشغال فنية للاطفال في ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ أﺳﻴﻮط

ورشة عمل اشغال فنية للاطفال في ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ أﺳﻴﻮط