مكتبة مصر العامة تنظم ورشة عمل تعليم الخط العربي للأطفال بأسيوط

نظمت ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ أﺳﻴﻮط، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية في فرعها بأسيوط. ومن بين هذه الفعاليات كانت ورشة عمل تعليم الخط العربي للأطفال، تحت إشراف هاجر محروس، ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ فرع أﺳﻴﻮط.

وتم تنظيم الورشة وتنفيذها بواسطة المدربة إيمان وهبة، وقد استهدفت الأطفال الصغار في المنطقة. استمرت الورشة لمدة يومين، حيث قدمت إيمان للأطفال دروساً تعليمية عملية حول فن الخط العربي وطرق كتابته وتنسيق حروفه.

وتضمنت الورشة مجموعة من الأنشطة التفاعلية والألعاب الإبداعية، التي ساعدت الأطفال على تطوير مهاراتهم في كتابة الحروف العربية باستخدام أنماط مختلفة من الخط العربي. كما شارك الأطفال في تنفيذ مشاريع فنية صغيرة تعبر عن تعلمهم وتطبيقهم لما تعلموه من الورشة.

تهدف هذه الورشة إلى تعزيز الوعي الثقافي والفني لدى الأطفال الصغار، وتشجيع الاهتمام بفن الخط العربي وتعلمه باحترافية. كما تهدف أيضًا إلى تعزيز قدرات الأطفال في التعبير الإبداعي وتطوير مهاراتهم الفنية.

وعبرت هاجر محروس عن سعادتها بالمشاركة في تنظيم هذه الورشة، حيث أكدت أهمية تعزيز الثقافة والفن بين الأطفال من خلال استخدام ورش العمل والفعاليات التفاعلية. وأعربت أيضًا عن شكرها للمدربة إيمان وهبة على جهودها ومساهمتها في نجاح الورشة.

من المتوقع أن تستمر ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ أﺳﻴﻮط في تنظيم مثل هذه الفعاليات الفنية والثقافية في المستقبل، بهدف تعزيز الثقافة والتعلم الدائم بين الأطفال والشباب في المنطقة. وتأمل ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ أﺳﻴﻮط أن تساهم هذه الورشات في صقل مواهب الأطفال وتشجيعهم على اكتشاف وتطوير مهاراتهم واهتماماتهم الفنية.

مكتبة مصر العامة تنظم ورشة عمل تعليم الخط العربي للأطفال باسيوط

مكتبة مصر العامة تنظم ورشة عمل تعليم الخط العربي للأطفال باسيوط

مكتبة مصر العامة تنظم ورشة عمل تعليم الخط العربي للأطفال باسيوط

مكتبة مصر العامة تنظم ورشة عمل تعليم الخط العربي للأطفال باسيوط

مكتبة مصر العامة تنظم ورشة عمل تعليم الخط العربي للأطفال باسيوط