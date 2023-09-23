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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وفد الحزب الشيوعي الصيني بمطار القاهرة

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ ووفد الحزب الشيوعي الصيني بمطار القاهرة

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ مساء اليوم بمطار القاهرة وفدا رفيع المستوى للحزب الشيوعي الصينى برئاسة، لى شى عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب.

وفد الحزب الشيوعي الصيني يصل مصر ويستقبله رئيس مجلس الشيوخ بمطار القاهرة

 

تأتي الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد الصيني تلبية لدعوة من رئيس مجلس الشيوخ تستغرق ثلاثة ايام خلال الفترة من ٢٣ الى ٢٥ سبتمبر الحالي.

 

يضم الوفد الصيني عددا من الشخصيات البارزة بالحزب الشيوعي الصينى، تهدف الزيارة لبحث سبل تدعيم العلاقات المصرية الصينية على مختلف الاصعدة.

 

حضر مراسم الاستقبال المستشار محمود اسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ و السفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وفد الحزب الشيوعي الصيني بمطار القاهرة
رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وفد الحزب الشيوعي الصيني بمطار القاهرة
رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وفد الحزب الشيوعي الصيني بمطار القاهرة
رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وفد الحزب الشيوعي الصيني بمطار القاهرة
رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وفد الحزب الشيوعي الصيني بمطار القاهرة

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