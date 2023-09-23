860 مواطن يستفيدون من خدمات قافلة جامعة الزقازيق لقرية جميزة بني عمرو

أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة، اليوم السبت، أعمالها بالكشف على 860 حالة من أهالى القرية في العديد من التخصصات الطبية، حيث بدأت العيادات استقبال الحالات منذ الصباح الباكر وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".

وانطلقت القافلة تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، والدكتور جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع محافظة الشرقية ممثلة في مديريات الصحة والطب البيطري والاوقاف بالشرقية.

ورافق القافله اساتذة واطباء كلية الطب البشري تحت رعاية الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتورة أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،.

وتم الكشف على 860 حالة في 9 تخصصات طبية وهي (الباطنة ، المتوطنة ، العظام ، الروماتيزم ، قلب وصدر ، الأطفال ، المخ والأعصاب ، وطب الأسرة )، وبلغ عدد الحالات 730 حالة وتم تحويل 17 حالة لمستشفيات جامعة الزقازيق ، بالإضافة إلى 130 حالة ضمن الحملة التي قامت بها كلية التمريض للكشف عن أمراض الضغط.

وأكد رئيس جامعة الزقازيق، أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، واستكمالًا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة، ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالى المناطق الأكثر احتياجًا، في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة، وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها؛ تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة.