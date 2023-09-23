إزالة الاشغالات والتعديات بقرى طحلة ببنها

شنت أجهزة الوحدة المحلية بقرية طحلة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، برئاسة عاطف شعيب رئيس الوحدة حملة مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات البنائية وإزالة تجمعات القمامة مساء اليوم، تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والمحاسب محمد عبد الحميد مرعى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها .

وأكد عاطف شعيب رئيس الوحدة المحلية بقرية طحلة، أنه لا تهاون في مواجهة اى تعديات على الأراضي الزراعية واراضى أملاك الدولة باعتبارها خط احمر ومن يخالف القانون سيعاقب بالقانون .

واضاف أن الحملة نجحت فى وأد التعديات البنائية بشكل مبكر قبل اكتمالها وام اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكداً أنه تم الانتهاء من أعمال توصيلات خط طرد الصرف الصحي بعد تكرار انفجار المواسير وانتهاء مشكلة كانت تؤرق الأهالى لفترة طويلة.