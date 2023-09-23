رجاء الريس تتوج بلقب ملكة جمال مصر عالميًا 2023

توجت رجاء الريس بلقب ملكة جمال مصر عالميًا 2023 للمرة الأولى، واختيرت للمنافسة على لقب “ميس وورلد” في دورتها الـ61 باليابان، في حفل حضره نجوم الفن والإعلام، وأحيته المطربة شاهيناز.

ويأتي ذلك بعد أكثر من 4 أشهر من المنافسة الشرسة مع عشرات المتسابقات، أعلنت مسابقة بنت مصرMis" Egypt 2023" عن التتويج الرسمي لرجاء الريس بـ"ملكة جمال مصر عالميًا".

وضمت لجنة تحكيم الدكتورة آمال رزق، والفنانة حورية فرغلي، والكاتبة ياسمين الخطيب، والفنانة إلهام وجدي، والفنانة نسرين طافش، والمصور محمد الكشكشي، ومصممي الأزياء إسلام حشاد وإبراهيم حشاد ومحمد سراج والدكتور محمد نجم، وتانه ملكة جمال العالم 2023 والفنان أحمد عبدالله.

جدير بالذكر أن رجاء الريس عارضة أزياء مصرية ولدت في الكويت لأب وأم مصريين، وتعود أصول العائلة إلى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتعتبر من أشهر عارضات الأزياء في مصر والكويت، حيث تمتلك وكالة دعاية وإعلان وتشارك فى بعض الأعمال الفنية الدرامية في الكويت.