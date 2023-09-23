جاب عاليها واطيها.. لحظة إصابة صاروخ أوكراني مبنى عسكري روسي (شاهد)

أظهر مقطع فيديو نشر أمس الجمعة على “تليغرام" اللحظة التي تعرض فيها مقر الأسطول الأسود الروسي في سيفاستوبول لهجوم بصواريخ أوكرانية في شبه جزيرة القرم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أحد جنودها قتل وأصدرت فيما بعد بيانًا أعلنت فيه أن الجندي مفقود.

وقال حاكم سيفاستوبول، الذي عينته روسيا، إنه لم يصب أحد خارج مبنى المقر المحترق، لكن الجيش الأوكراني أعلن مسؤوليته عن الهجوم.

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استمرار الدعم لأوكرانيا

صرَّح الرئيس الأوكراني، "فولوديمير زيلينسكي"، بأن بلاده تأمل في استمرار الدعم من الولايات المتحدة، وذلك خلال زيارة لواشنطن، حسبما أفادت صٌحف دولية، مساء اليوم الخميس.

قال زيلينسكي، بحسب بيان على الموقع الإلكتروني للرئاسة الأوكرانية صدر بعد اجتماع مع كبار المسئولين الأمريكيين: للفوز، يجب أن نقف معًا. ونفوز معًا. نحن نعتمد عليكم، وعلى دعمكم المستمر.

في وقت سابق من اليوم، رحَّب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، بالرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في مبنى الكابيتول الأمريكي ودافع عن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا.

بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية، قال ماكونيل: الدعم الأمريكي لأوكرانيا ليس صدقة… إنه استثمار في مصالحنا المباشرة، مضيفًا أن إضعاف القوة العسكرية الروسية يساعد في ردع خصمنا الاستراتيجي الرئيسي، الصين.