مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر في الدوري الإسباني يلا شوت اليوم

استعد لمتابعة البث المباشر لمباراة مثيرة تجمع بين فريق برشلونة ونظيره سيلتا فيجو، وذلك ضمن الجولة السادسة من الدوري الإسباني لموسم 2023-2024. يأتي هذا اللقاء بعد أن عاد برشلونة للمنافسة المحلية بنجاح بعد انتصاره الكبير في دوري أبطال أوروبا على رويال انتويورب البلجيكي بنتيجة 5-0 في المباراة التي أقيمت الثلاثاء الماضي.

ستقام المباراة على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ومن المتوقع أن يقدم الفريقان عرضًا كرويًا مثيرًا. يدخل برشلونة اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الليغا برصيد 13 نقطة، حيث حقق 4 انتصارات وتعادل واحد في مبارياته السابقة. يتبقى فقط 3 نقاط تفصله عن الفريق المتصدر جيرونا، ونقطتين تفصله عن غريمه التقليدي ريال مدريد الوصيف.

ستكون هذه المواجهة فرصة لمشاهدة أفضل المواهب الكروية في العالم تتنافس على أرض الملعب. يعد اللقاء من المباريات الحاسمة في سباق الليغا، وسيكون من المثير متابعته لمعرفة ما إذا كان برشلونة سيتمكن من اقتناص الصدارة المؤقتة أمام سيلتا فيجو. لا تفوت فرصة متابعة هذا اللقاء الرياضي المثير والمشوق!

بالنسبة للمدرب رافا بينيتيز، يستعد لمواجهة تشافي في أول تجربة تدريبية له في إسبانيا. إلا أن عودته لم تكن كما كان يأمل، حيث حقق فريقه سيلتا فيجو فوزًا واحدًا فقط منذ عودته، وذلك في مباراتهم ضد ألميريا (تعادل 1-1 وخسر 3 مباريات). الهزيمة الأخيرة 1-0 أمام مايوركا في الجولة السابقة تركت بينيتيز محبطًا، خاصة بعد هدف غير مسموح به بسبب أن جزءًا صغيرًا من الكرة لم يتجاوز خط المرمى.

هذه البداية الصعبة تمثلت في ثلاث مباريات دورية على أرضهم دون أي نقاط أو أهداف لصالحهم، وهي أسوأ بداية للفريق في ملعبهم منذ مائة عام. لذا، يمكن أن يكون لدى فريق Sky Blues فرصة للاستفادة من هذا الضغط المتزايد على تشافي وفريقه. على الرغم من ذلك، يجب على النادي أن يتذكر أن آخر انتصار له في ملعب سيلتا فيجو كان في مايو 2021. بالإضافة إلى ذلك، بينيتيز يحمل سجلًا لافتًا خارج ملعبه، حيث لم يخسر في آخر أربع مباريات خارج أرضه (فاز في 3 وتعادل في 1) أثناء تدريبه لفرق مثل ليفربول وفالنسيا.



اضغط هنا لمشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيغو بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيغو بث مباشر

كيفية مشاهدة برشلونة ضد سيلتا فيحو؟

سيبدأ صافرة البداية لمباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ومصر، والساعة 17:30 بتوقيت غرينتش، وذلك على أرضية ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

ستتاح لكم فرصة متابعة البث المباشر لهذه المباراة عبر القناة القطرية بي إن سبورتس HD 1، بصوت المعلق الرياضي العُماني عامر الخوذيزي. ستكون هذه فرصتكم للاستمتاع بالتعليق المميز والتغطية الحية لهذه المواجهة الرياضية المثيرة. لذا لا تفوتوا فرصة مشاهدة هذا اللقاء المثير وتشجيع فريقكم المفضل.