مراكز المنيا تواصل إفتتاح معارض "أهلا مدارس"

تواصل مراكز ومدن محافظة المنيا، إفتتاح معارض أهلا مدارس إستعدادا للعام الدراسي الجديد ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بالتوسع فى إقامة معارض " أهلا مدارس " لتقديم المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة.

وافتتح تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا ، معرض «أهلا مدارس»، بقرية أبوقرقاص البلد ، لتوفير احتياجات الطلاب من زي مدرسي وأدوات مدرسية ، وأحذية، وشنط ، وغيرها، بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسب تتراوح ما بين 30 % إلى40%.

وعلى صعيد آخر، تفقد رئيس المركز، أعمال صيانة وتجهيزات المدارس ، للإستعداد للعام الدراسي الجديد بقرية اتليدم، بإشراف الإدارة التعليمية بأبوقرقاص ، حيث أكد رئيس المركز على صيانة وإصلاح ودهان الفصول والأثاث المدرسي ، ومتابعة أعمال الإنارة والكهرباء والسباكة، ودورات المياه ، إلى جانب الاهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء وتهيئة الملاعب بكل المدارس، ورفع كافة المخلفات والاشغالات بمحيط المدارس و خارج الأسوار.