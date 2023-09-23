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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

مراكز المنيا تواصل إفتتاح معارض "أهلا مدارس"

معارض أهلا مدارس
معارض أهلا مدارس

تواصل مراكز ومدن محافظة المنيا، إفتتاح معارض أهلا مدارس إستعدادا للعام الدراسي الجديد ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بالتوسع فى إقامة معارض " أهلا مدارس " لتقديم المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة.

 

وافتتح تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا ، معرض «أهلا مدارس»، بقرية أبوقرقاص البلد ، لتوفير احتياجات الطلاب من زي مدرسي وأدوات مدرسية ، وأحذية، وشنط ، وغيرها، بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسب تتراوح ما بين 30 % إلى40%.

وعلى صعيد آخر، تفقد رئيس المركز، أعمال صيانة وتجهيزات المدارس ، للإستعداد للعام الدراسي الجديد بقرية اتليدم،  بإشراف الإدارة التعليمية بأبوقرقاص ، حيث أكد رئيس المركز على صيانة وإصلاح ودهان الفصول والأثاث المدرسي ، ومتابعة أعمال الإنارة والكهرباء والسباكة،  ودورات المياه ، إلى جانب الاهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء وتهيئة الملاعب بكل المدارس، ورفع كافة المخلفات والاشغالات بمحيط المدارس و خارج الأسوار.

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