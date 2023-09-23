انطلاق حكاية الفريدو على شاشة on غدا

تنطلق عرض حكاية الفريدو غدًا الأحد علي قناة on، وهي من بطولة النجمة إلهام شاهين وأحمد فهمي، والذي يفتتح موسم "الأوف سيزون" على قنوات المتحدة.

وكان حرص الفنان أحمد فهمي على توجيه رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "إنستجرام" لصناع حكاية "الفريدو" من مسلسل "55 مشكلة حب"، والمقرر عرضه يوم الأحد 24 سبتمبر الجاري.

ونشر أحمد فهمي بوسترات أبطال العمل، وعلق عليها قائلا: "مبسوط إني اشتغلت مع نجوم وفنانين بيشتغلوا من قلبهم وبيحترموا شغلهم.. يارب يكرمنا والناس يعجبهم الشغل اللي عاملينه.. بنوعد الجمهور بحكاية كلها مشاعر وإن شاء الله تعجبكم".

وتابع: "شكرًا لكل القائمين على العمل شركة أرت ماكيرز والكاتب الصديق الأخ عمرو ياسين والمخرج المختلف عصام نصار".

حرصت النجمة إلهام شاهين على الترويج، لشخصيتها في مسلسلها الجديد "الفريدو"، والذي من المقرر إذاعته على شاشة قنوات On يوم 24 سبتمبر الجاري، وكتبت قائلة: "انتظروا شخصية سوسو مسلسل الفريدو يوم الأحد 24 سبتمبر".

طرحت أسرة مسلسل "55 مشكلة حب" البوستر الأول لأولى حكايات العمل التي تحمل عنوان "الفريدو" الذى تصدره بطلا العمل إلهام شاهين وأحمد فهمى.

ومن المقرر عرضها على شبكة قنوات ON خلال الفترة المقبلة، ليفتتح العمل موسم الأوف سيزون على قنوات المتحدة.

مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.

الفريدو

حكاية "الفريدو" مكونة من 10 حلقات، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.

شاركت النجمة إلهام شاهين، جمهورها برومو مسلسلها الجديد "الفريدو"، عبر حسابها على إنستجرام، والذي من المقرر إذاعته على شاشة قنوات On يوم 24 سبتمبر الجاري، وكتبت قائلة: "انتظرونا في مسلسل الفريدو من يوم الأحد 24".

وكانت أعربت الفنانة إلهام شاهين، دعمها الكامل لأهالي ليبيا، المتضررين من العاصفة دانيال، والتي أسفرت عن وقوع المئات من الضحايا، قائلة: مشهد خيالي كارثي.

حيث أكدت إلهام شاهين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: "الأضرار الناجمة عن العاصفة دانيال في ليبيا كارثية.. ضحايا بالآلاف جراء الفيضانات التي اجتاحت درنة والمناطق المحيطة.. أدت لانهيار الجسور والبيوت وانزلاقها للبحر".

وأضافت إلهام شاهين، قائلة: “مشهد خيالى كارثى، كل كلمات الرثاء لا تكفي، ربنا معاكم، وفى انتظار تحرك المنظمات الدولية والدول الصديقة لإنقاذ ليبيا من هذه الكارثة التي أحلت بها، ربنا يستر ويساعدهم ويصبرهم على هذا الابتلاء، قلوبنا مع الشعب الليبي الشقيق”.

فيتو

تتعاون النجمة إلهام شاهين مع النجمة رانيا يوسف في فيلم جديد بعنوان "فيتو" من إخراج ياسر سامى، ويجري حاليًا اختيار باقى الفنانين المشاركين في بطولة العمل.

ويناقش الفيلم العديد من القضايا الاجتماعية وخاصة التي تخص العنف التي تتعرض لها المرأة في مجتمعنا.

ويسجل الفيلم التعاون الثانى بين رانيا يوسف وإلهام شاهين في السينما بعد مشاركتهما في فيلم "ريجاتا" للمخرج محمد سامى والذى تم عرضه عام 2015 وشارك في بطولة الفيلم عمرو سعد، محمود حميدة، فتحى عبد الوهاب، أحمد مالك، وليد فواز، أمير شاهين، جلال الزكى، ساندى علي، علاء زينهم، مريم سعيد صالح ومن تأليف محمد سامى ومعتز فتيحة.

حرصت النجمة إلهام شاهين على الكشف عن الصور الأولى من مسلسلها الجديد "الفريدو"، الذى بدأت تصويره مؤخراً، حيث نشرت صوراً من كواليس التصوير، والتى جمعتها بمعظم فريق العمل، على حسابها بموقع "إنستجرام" وعلقت قائلة: "مبروك علينا مسلسل الفريدو.. يارب بالتوفيق.. أوعد جمهورى بدور جديد تماماً.. لم أقدمه من قبل ولم تقدمه أى فنانة فى الوطن العربى" .