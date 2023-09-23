إنريكي يوجه رسالة لـ مبابي ويعلق على مواجهة مارسيليا

وجه لويس إنريكي، المدير الفني لـ باريس سان جيرمان الفرنسي، رسالة للاعب الفريق كيليان مبابي، خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة مارسيليا، ضمن منافسات الدوري الفرنسي لهذا الموسم.

وأكد إنريكي على أن مبابي يستطيع الحفاظ على الأرقام التي يحققها كل موسم، حيث عادةً ما يسجل 50 هدفًا خلال الموسم الواحد.

تصريحات إنريكي

تحدث إنريكي عن مدى استفادة باريس سان جيرمان من إمكانيات مبابي، فقال: "لو كنا نمتلك لاعب مثل كيليان مبابي الذي يسجل عادة 50 هدفًا في الموسم، فسيكون من السخافة أن نعتقد بأنه لن يحافظ على هذه الأرقام".

وتابع: "ما نريده هو أن يكون قادرًا على التقدم والتطور ومساعدة زملائه ومساهمته دائمًا في الأهداف".

وأردف: "لا لأعلم من سيلعب في الهجوم خلال اللقاء القادم، الأمر كله سيعتمد على المستوى خلال التدريب الأخير".

وأكمل: "الهدف أن يكون لدينا فريق كبير والجميع جاهزون للمشاركة، ولن يكون لدي أي مشكلة في أن يجلس لاعب كبير على مقاعد البدلاء".

بينما تحدث عن منافسة المغربي عز الدين أوناحي، فقال: "لاعب دولي رائع، ليس من دواعي سروري أن أتحدث عن مباراة إسبانيا أمام المغرب مرة أخرى، ولكن عز الدين أوناحي خلال تلك المباراة قدم مستويات رائعة وكبيرة، لقد دافع بشكل جيد وهاجم بحيوية كبيرة".

وعلق ساخرًا: "لا يزال أشرف حكيمي يحاول استفزازي بسبب تلك المباراة، وكلما ذكرناها ينظري إلي ويضحك".

وأتم إنريكي تصريحاته: "نحن في انتظار الجماهير أمام مارسيليا، مباريات الكلاسيكو دائمًا تلعب على تفاصيل صغيرة، نريد أن نكون طموحين ونلعب كرة قدم جيدة أمام الحشد الذي سيكون في المدرجات".