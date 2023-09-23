عاطل ينهي حياة زوجته بالماء المغلي وولد الضحية يكشف المستور

بعد زواج استمر قرابة 17 سنه، لم تعلم «دعاء»، صاحبه الـ34 عامًا، أنها ستكون ضحية زوجها، لتكون نهايتها بقتلها بالماء المغلي بسبب خلافات زوجية، وسط حالة من الرعب والفزع التى أصابت أهالى منطقة النزهه بمصر الجديدة.

ينهي حياة زوجتة بالماء المغلي وولد الضحية يكشف المستور

الوفد انتقلت إلى منطقة النزهة بالقاهرة، فبمجرد، سؤال أهالي المنطقة عن جريمة القتل تجد عشرات الايادي توجهك نحو العقار "مسرح الجريمة"، وعند الوصول كانت المفاجأة، جميع الشقق السكنية بالعقار غادرها السكان من هول وبشاعة تلك الجريمة الشنعاء التى بلورت خلافات الزوجية أحداثها.

فذهبنا إلى منزل والد الضحية «دعاء»، والذي سرد لنا تفاصيل تلك الجريمة البشعة وكانت بداية حديثة عن جبروت زوج ابنته مردد " بقالي سنتين مشوفتش بنتي كان قاطع كل سبل التواصل بيننا" الحاج "جمال" بدأ حديثة بالدموع وقال إن أبنته تزوجت منذ 18 سنة وبعد أشهر قررت رفع دعوى خلع بسبب معاملة زوجها السيئة.

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وأضاف جمال ؛ المتهم يدعي "خالد" (عاطل) ويبلغ من العمر 38 سنة، لم نكن نعلم بأن تصرفاته ستتغير بعد الزواج بهذة الطريقة البشعة ابنتي رفعت دعوى خلع وحكمت المحكمة لصالحها لكن المتهم جعل وسطاء يتدخلون لحل المشكلة بينهم وتم الصلح لاستقرار الحياة الزوجية بعدما أنعم الله عليهم بطفل وبعد أسابيع كان المتهم يعتدي على ابنتي بالضرب تدخلت ومنعته من تلك الأفعال وحذرته إذا فعل ذلك "هبلغ عنك الأمن وهنكمل فى إجراءات الخلع"، الحاج جمال يصرخ " يارتها كانت سابته من زمان مكنش حصل كدا.

وقال؛ سنتين مشوفتش بنتي المتهم كان قاطع كل سبل التواصل، كان حفيدي"محمود" يتواصل معي من يوم لآخر وكان يطمئني على "دعاء" ويشتكي من أفعال أبيه التى وصفها "بالمفتري"،فكان المشاكل بينهما لا تنتهي وبعد أيام فوجئت برسالة "فويس" إلى هاتفي من رقم "دعاء" تقول ؛مش عايزة اعرفكم تاني أنا بحب جوزي وهفضل معاه؛ فحصت الرسالة أكثر من مرة وعلمت بأن نبرة صوت ابنتي متغيرة كأنها تحت التهديد حاولت التواصل مع حفيدي لكنه لا يجيب.

وأضاف؛ دب القلق فى قلبي وحاولت الاتصال بالمتهم، فكان يغلق الهاتف مرت شهور عديدة من ذلك الوضع لا أعرف شيئاً عن ابنتي، وفى يوم الواقعة ، تلقيت اتصالاً هاتفياً من والده المتهم تخبرني عن وفاة "دعاء" لم أصدق هرولت نحو المنزل وجدت الأهالي فى حالة رعب ورجال المباحث يتواجدون بالمنطقة صعدت إلى الاعلي، ابنتي في غرفة نومها وجسدها محروق بالكامل وبجانبها إناء وكاتيل مياه مغلية وحفيدي بالغرفة المجاورة ومقفول علية الباب تم كسر الباب لاستخراج حفيدي والذي قال لرجال المباحث عن تفاصيل الجريمة بعدما حاول المتهم أبعاد الشبهه الجنائية عنه وأبلغ الشرطة بأن الضحية ألقت الماء المغلي على جسدها بغرض التخلص من حياتها .

وأكمل حديثة؛ المتهم شيطان كان يريد استخراج تصريح دفن من أجل التخلص من الجثة بشكل رسمي فكشف الله أمره وألقى رجال المباحث بقسم شرطة النزهة القبض على المتهم، واعترف بجريمتة كلي ثقة بالقضاء المصري وأن تلك الجريمة بشعة والقصاص مطلبي حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه ان يفعل ذلك فى بنات الناس وحسبي الله ونعم الوكيل.

وكانت البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده مقتل سيدة داخل شقتها بدائرة قسم شرطة النزهة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة سيدة مصابة بحروق شديدة من مياه مغلية، وبإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة زوجها تم القبض على المتهم وإحالته الى النيابة والتى أمرت بحبسه 4 ايام ثم جددت إلى 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة قتل زوجتة بعد وصلة تعذيب بماء المغلي بالنزهة.