بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونوتينغهام يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونوتينغهام يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي ، ستكون مباراة مانشستر سيتي ونوتينغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز حدثًا رياضيًا مميزًا ينتظره محبو كرة القدم بفارغ الصبر. الفريق الأزرق السماوي يتصدر جدول الترتيب ويسعى جاهدًا للحفاظ على تلك المركزة المرموقة من خلال تحقيق فوز جديد، بينما يبحث فريق نوتينغهام فورست عن تحقيق نتيجة إيجابية لمضايقة الفرق الكبيرة في الدوري.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونوتينغهام يلا شوت

سيكون بإمكان عشاق اللعبة متابعة المباراة مباشرة عبر قناة beIN Sports HD 1، وسيكون صوت المعلق العماني "أحمد البلوشي" من سيقوم بإضفاء المزيد من الإثارة على التعليق الصوتي. ستنقل المباراة أيضًا على قنوات أخرى أجنبية للمتابعين العالميين.

مانشستر سيتي يدخل المباراة وهو في أفضل حالاته، وهناك توقعات بمباراة مثيرة ومثيرة للاهتمام بين هذين الفريقين. إذا كنت من محبي كرة القدم، فهذه فرصتك للاستمتاع بلحظات مثيرة على ملعب العمالقة. لا تفوت هذه المباراة الشيقة واحجز وقتك لمتابعتها ومشاركة الفرحة مع فريقك المفضل.

بدأ فريق مانشستر سيتي مهمته في الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بنجاح في منتصف الأسبوع الماضي، حيث التقى بفريق ريد ستار الصربي على ملعب الإتحاد. ورغم تأخره بهدف في الشوط الأول، إلا أنه عاد بقوة وانتهى المباراة بفوزه 3-1.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ونوتينغهام يلا شوت

وفي مباراة اليوم، يستضيف مانشستر سيتي فريق نوتينغهام على ملعب الإتحاد، وذلك بهدف مواصلة البداية المثالية في الموسم الحالي. بينما يتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب حاليًا، يحتل نوتينغهام المركز الثامن بعد تحقيقه لسبع نقاط من آخر أربع مباريات.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام بث مباشر

وإذا تمكن مانشستر سيتي من تحقيق الفوز في مباراة اليوم، سيكون ثاني بطل للدوري بعد تشيلسي في موسم 2005/2006 الذي يفوز بأول ست مباريات في الموسم.

ويُذكر أن مانشستر سيتي لم يتعرض للهزيمة في مبارياته الست الأخيرة في الدوري أمام نوتنغهام، وقد فاز عليه في آخر مباراة جمعتهما على ملعب الإتحاد بنتيجة 6-0 في الدور الأول من الموسم الماضي. وانتهت مباراة الدور الثاني بالتعادل 1-1.

وتُعدّ هذه المباراة هامة لفريق نوتينغهام الذي حقق فوزًا مفاجئًا على مانشستر سيتي على ملعب الإتحاد في يناير 2009 عندما كان يلعب في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي (التشامبيونشيب). تحقق نوتينغهام في ذلك الوقت فوزًا كبيرًا بنتيجة 3-0 تحت قيادة المدرب المؤقت جون بيمبرتون.