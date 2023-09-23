سجل المواجهات المباشرة بين يونيون برلين و هوفنهايم في الدوري الألماني

يسعى فريق يونيون برلين الى استعادة نغمة الانتصارات في الدوري الألماني عندما يستضيف منافسه هوفنهايم في الرابعة والنصف من مساء السبت على ملعب دير التن فورتسيري بمدينة برلين ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري الألماني.

وعلى الرغم من البداية الصاروخية لفريق يونيون برلين مفاجأة الموسم الماضي والمتأهل للمشاركة في دوري أبطال أوربا للموسم الحالي بالفوز في مباراتين متتاليتين في بداية الموسم على ماينز ثم دار مشتاد برباعيتين الا ان الفريق العاصمي سقط في فخ الهزيمة مرتين متتاليتين امام لييبزيج بثلاثية ثم فولفسبورج وبالتالي فإن مباراته امام هوفنهايم المتحفز ستكون بمثابة الفرصة لاستعادة الثقة خاصة مع الخسارة في دوري الأبطال امام ريال مدريد في الدقائق الأخيرة.

امام هوفنهايم والذي نجح حتى الان في أن يكون أحد فرسان القمة في البوندزليجا بالفوز في ثلاثة مباريات والخسارة في مباراة واحدة ليجمع تسع نقاط ويبقى بعيدا عن مقدمة الدوري الذي يحتله فريق بايرليفركوزن بنقطة واحدة فسيكون هو الاخر على اهبة الأستعداد لحصد النقاط الثلاث ليواصل الزحف نحو القمة .

سجل المواجهات المباشرة بين يونيون برلين و هوفنهايم

نظرا لحداثة عمر الفريقين في الدوري الألماني البوندزليجا فإن يونيون برلين وهوفنهايم لم يلتقيا عبر تاريخهما سوى في ثمان مباريات تقاسم الفريقين خلالها النتائج حيث فاز يونيون برلين في ثلاث مباريات و مثلها لفريق هوفنهايم وحسم التعادل نتيجة مباراتين وسجل يونيون برلين ١٣ هدف فيما سجل هوفنهايم ١٦ هدف .

اما عن المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب يونيون برلين فقد بلغت أربعة مباريات فاز يونيون برلين في مباراتين وفاز هوفنهايم في مباراة واحدة وحسم التعادل نتيجة مباراة أخرى وسجل يونيون برلين ستة اهداف فيما سجل هوفنهايم خمسة اهداف

نتائج المواجهات التي جمعت يونيون برلين مع هوفنهايم

١٧ ديسمبر ٢٠١٩ يونيون برلين - هوفنهايم : ٠ / ٢

٢٠ يونيو ٢٠٢٠ هوفنهايم - يونيون برلين : ٤ / ٠

٢ نوفمبر ٢٠٢٠ هوفنهايم - يونيون برلين : ١ / ٣

٢٨ فبراير ٢٠٢١ يونيون برلين - هوفنهايم : ١ / ١

٢٢ أغسطس ٢٠٢١ هوفنهايم - يونيون برلين : ٢ / ٢

١٥ يناير ٢٠٢٢ يونيون برلين - هوفنهايم : ٢ / ١

٢١ يناير ٢٠٢٣ يونيون برلين - هوفنهايم : ٣ / ١

٢٠ مايو ٢٠٢٣ هوفنهايم - يونيون برلين : ٤ / ٠