السبت 23 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

ماذا قدمت وزارة الهجرة في ملف التعليم لأبناء المصريين بالخارج.. سها جندي تجيب

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

 

 

تحدث السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، عن ما قدمته الوزارة في ملف التعليم لأبناء المصريين بالخارج، خاصة بعد الأزمات الماضية التي شهدها الطلاب المصريين في دولتي أوكرانيا والسودان.

 

وأوضحت وزيرة الهجرة، أننا نجحنا في إجلاء أكثر من 10 آلاف طالب من السودان، مشيدة بجهود طلابنا الدارسين بالخارج من أبناء "ميدسي"، وكذلك إدماج الطلاب العائدين من الخارج من روسيا وأوكرانيا والسودان في الجامعات المصرية.

 

وأضافت السفيرة سها جندي، هذا بجانب التنسيق مع التعليم العالي لإتاحة سنة لتوفيق الأوضاع للأساتذة المصريين بالخارج ممن تجاوزت مدة إجازاتهم السنوات العشر بالخارج، وكذلك استجابة السيد وزير التربية والتعليم لمقترح تنفيذ نظام امتحان فصلين دراسيين لطلاب "أبناؤنا في الخارج"، تلبية لمقترحات أُسرهم. 
 

وكانت قد التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جاليات المصريين بالخارج من دول: "النرويج و فنلندا وإستونيا  وأيسلندا"، ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، وذلك بحضور  السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، والسفير عمرو رمضان، سفير مصر في النرويج، والسفير هيثم صلاح، سفير مصر في فنلندا، وعدد من مسئولي وزارات ومؤسسات الدولة المصرية.
 

وقالت وزيرة الهجرة، إنه بهذا اللقاء نصل إلى الدولة 59 في لقاءات "ساعة مع الوزيرة" لنستمع ونناقش مقترحات المصريين بالخارج وأفكارهم وأطروحاتهم، والتنسيق مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية لحل أي مشكلة تواجههم، وسبل تنفيذ مقترحاتهم.
 

 

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