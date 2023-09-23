حملات يومية لإزالة التعديات بالبناء المخالف بمراكز الشرقية

شددَّ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لمحاولات البناء كافة دون ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين كافة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس "عبدالفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة كافة، للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

وتنفيذاً للتوجيهات، قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع الوحدة المحلية بشيبة النكارية بالتصدي لأعمال مخالفه عبارة عن شده خشبيه لصب سقف بعزبة عزيز التابعة للوحدة المحلية بشيبة النكارية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، تمكنت رئاسة مركز ومدينه كفر صقر من رصد وإزالة في المهد لبناء مخالف للترخيص بقرية تليجة التابعة للوحدة المحلية بالهجارسة، عبارة عن بناء أعمدة علي مساحة أزيد من المسموح بها في شروط التراخيص وتم إتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز أبو حماد بالوحدة المحلية بطويحر، تم إزالة سور بالدبش بطول ١٠ متر وأرتفاع متر بمدخل قرية كفر حافظ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بالتنسيق مع الوحدة المحلية بزور أبوالليل بإزالة تعدي على أملاك الآثار بعزبة أبوياسين التابعة لقرية راغب بمساحة 150 مترًا، إذْ قام المواطنون بالبناء المخالف في أملاك الآثار، وتمت الإزالة في المهد باستخدام معدات مجلس المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيالهم.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع الوحدة المحلية بسنهوت بإيقاف أعمال مخالفة عبارة عن حفرة على مساحة ١٣٠مترًا داخل الحيز العمرانى لإقامة مغسلة داخل سور بقرية سنهوت باسم المواطن "ع. ط. ط" وتم رد الشيء لأصله واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وقامت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالعباسة بإزالة سور على مساحة ٤٠ مترًا طولي بقرية العراقي، وتم إزالة تعدي علي مساحة ٦٤ مترًا عبارة عن مبني بالطوب الأحمر على أملاك الري بقرية منشأة العباسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز أبوكبير بالوحدة المحلية ببني عياض تم إزالة سور طولي على مساحة 45 مترًا على الأرض الزراعية بناحية عزبة السروجي بجزيرة الشيخ وتمت الإزالة كليًّا وتسليم الأرض للجمعية الزراعية وتطبيق القانون على المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بإزالة تعدى بناء من دون ترخيص على مساحة 120 مترًا عبارة عن مزرعة للدواجن مُقامة خارج الحيز العمراني بالوحدة المحلية بزور أبوالليل، إذْ تمت الإزالة في المهد على نفقة المخالف و رد الشي لأصله.

في مركز ههيا بالتنسيق مع الوحدة المحلية بشرشيمة تم إزالة سور بالدبش الأبيض والأسمنت بناحية عزبة الشيخ على مساحة 16 مترًا طولى بارتفاع 3 أمتار، وتم الإزالة كليًّا على نفقة المواطن الخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.