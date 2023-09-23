حملات يومية لإزالة تعديات البناء المخالف بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الازالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع الوحدة المحلية بشيبة النكارية، بالتصدي لأعمال مخالفة عبارة عن شدة خشبية لصب سقف بعزبة عزيز التابعة للوحدة المحلية بشيبة النكارية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتمكنت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر من رصد وإزالة في المهد لبناء مخالف للترخيص بقرية تليجة التابعة للوحدة المحلية بالهجارسة؛ عبارة عن بناء أعمدة على مساحة أزيد من المسموح بها في شروط التراخيص، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز أبو حماد بالوحدة المحلية بطويحر، تم إزالة سور بالدبش على بطول ١٠ متر وارتفاع متر بمدخل قرية كفر حافظ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.