استمرار نشر المحتوى غير الأخلاقي على صفحة مديرية أوقاف الدقهلية

بعد مرور أكثر من يوم على اختراقها

لاتزال الصفحة الرسمية لمديرية الأوقاف بالدقهلية، على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك "تحت سطوة " قراصنة مجهولين"، وذلك بعد مرور أكثر من يوم على اختراقها ومواصلة نشر مقاطع فيديو غير أخلاقية مما تسبب في صدمة كبيرة لمتابعي الصفحة الذين طالبوا بسرعة اعادة الصفحة تحت سيطرة مديرية الأوقاف بالدقهلية مرة أخرى وحذف كافة مقاطع الفيديو المخلة والتي تم نشرها بصورة مكثفة عقب اختراقها صباح أمس الجمعة، مع سرعة التوصل للجناة الحقيقين وتقديمهم للمحاكمة ، في الوقت الذي تواصل الجهات الأمنية ومباحث الإنترنت بالدقهلية تحرياتها لتحديد مرتكب واقعة اختراق الصفحة الرسمية لمديرية الأوقاف بالدقهلية على " فيس بوك" صباح اليوم ونشر مقاطع فيديو غير أخلاقية على الصفحة .

الشيخ صفوت نظير

صفحة أوقاف الدقهلية على “ فيس بوك ” لاتزال مخترقة

حالة استياء

وكانت الصفحة الخاصة بمديرية الأوقاف بمحافظة الدقهلية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قد تعرضت صباح أمس الجمعة، إلى السرقة والاختراق من قبل أشخاص مجهولين (هكر)، ونشروا مقاطع فيديو غير أخلاقية عليها مما أثار حالة من الاستياء والصدمة بين متابعي الصفحة وتعجبوا من نشر هذه المقاطع .

تصريحات صحفية

وكان الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية قد أكد في تصريحات صحفية أمس بأن مسؤولي الصفحة الخاصة بالمديرية فوجئوا صباح اليوم، باختراقها وسرقتها من قبل مجهولين، وبث محتوى غير أخلاقي عليها.

وأضاف بأنه على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر في مباحث الإنترنت بمديرية أمن الدقهلية للتوصل لهوية مخترق الصفحة ومحاسبته.

قيد التحقيقات

وأوضح وكيل الوزارة، أن الصفحة حاليًا تحت تحكم وإدارة من اخترقها، وليس للمديرية أي سيطرة عليها، مؤكدًا أنه تم إبلاغ جميع الجهات المختصة والموضوع قيد التحقيقات.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى أنهم لا يعلمون بالتحديد ما حدث للصفحة الرسمية للمديرية على فيسبوك، مشيرًا إلى أنه من المرجح وجود عملية قرصنة إلكترونية "هكر" لصفحة الديرية الرسمية على فيسبوك.