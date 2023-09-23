أزمة نفسية.. شاب يشعل النيران في جسده بفيصل

أشعل شاب النيران في جسده، في محاولة منه للإنتحار ولكنها بأت بالفشل، وذلك بشارع المنشية في منطقة الطوابق فيصل غرب الجيزة.

بدأت تفاصيل الحادث بتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من رئيس قطاع الغرب، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بوجود حالة انتحار في شارع المنشية بمنطقة الطوابق فيصل.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه شخص يمر بأزمة نفسية دفعته إلى التخلص من حياته بإشعال النيران في جسده.

وتم السيطرة على الحريق ونقل المصاب إلى مستشفى أم المصريين للعلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي سياق منفصل، تمكنت فرق الإنقاذ النهري والمسطحات المائية بالمنيا، من إنقاذ 100 عامل من الغرق داخل باخرة نيلية غرق نصفها بمجرى نهر النيل، قبيل كوبري النيل العلوي بمدينة المنيا بحوالي 150 مترا.

وكانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، تلقت بلاغا من شرطة المسطحات المائية بتعرض باخرة نيلية للتعطل والغرق.

وانتقلت شرطة المسطحات المائية، وفرق الإنقاذ النهري والقيادات الأمنية، حيث تبين من المعاينة والتحريات، أن الباخرة قادمة من القاهرة وليس عليها نزلاء، وتقل 100 عامل من العاملين بها، وتمكنوا من الخروج قبل غرقها، وتم التعامل مع الباخرة النيلية بكل حرص لخروجها بسلام.

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