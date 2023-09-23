إعدام حبارة والمتهمين باغتيال اللواء نبيل فراج.. قضايا هامة في سجلات المستشار معتز خفاجي

رحل عن عالمنا، في ساعات مُبكرة من صباح اليوم السبت، المستشار معتز خفاجي، والذي يُعد واحد من أبرز قضاة "دوائر الإرهاب" التي تأسست عقب الأحداث الدامية التي صاحبت فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

والمتأمل في السجل القضائي للمستشار الراحل معتز خفاجي، يجد أن تاريخه كان حافلًا بالعديد من القضايا بالغة الأهمية التي استقطبت نحوها أنظار الرأي العام، على مدار سنواتٍ طوال، نستعرض خلال السطور التالية عددًا من أبرز تلك القضايا.

تدرجه في المناصب القضائية

بداية تدرج المستشار معتز خفاجي في المناصب القضائية، كانت بالتزامن من تعيينه معاونًا بالنيابة العامة في عام 1976 بنيابة المعادي ثم حلوان، ليتدرج بعدها في المناصب القضائية حتى عُين رئيسًا لمحكمة ابتدائية لمدة عامين.

قبل أن يعود إلى النيابة العامة مرة أخرى رئيسًا لنيابة المعادي لمدة 11 سنة، وبعدها تم ندبه إلى مكتب التحفظ على الأموال بمكتب النائب العام، ومنها إلى نيابة استئناف القاهرة ليعود مرة أخرى إلى محكمة الجنايات، وبعدها إلى المكتب الفني بوزارة العدل، حتى استقر في العمل في محكمة الجنايات بدرجة رئيس محكمة استئناف، وعمل فترة طويلة عضوا بدائرة جنايات الهرم التي يرأسها القاضي محمود سامي كامل، حتى عين رئيسًا لمحكمة الجنايات.

أهم قضاياه

- في السادس من أغسطس عام 2014، قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بإعدام 12 متهمًا باغتيال اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، خلال الأحداث المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث كرداسة»، التى أعقبت فض اعتصامى أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في ميداني رابعة العدوية والنهضة.

كما قضت المحكمة، بمعاقبة 10 متهمين آخرين بالحبس المؤبد، في التهم المنسوبة إليهم، مع إلزامهم بدفع المصاريف الجنائية، كما قضت المحكمة بمصادرة الأسلحة والذخائر والقاذفات الصاروخية المضبوطة بحوزة المتهمين، كما قضت ببراءة أحد المتهمين.

كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين: «ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، إنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، استهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض».

- وفي الرابع عشر من نوفمبر 2015، عاقبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، عادل حبارة و6 متهمين آخرين بالإعدام شنقاً بعد ارتكابهم مذبحة رفح الثانية، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ3 متهمين والسجن 15 سنة لـ22، فيما برأت 3 آخرين.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء، ونسبت لهم ارتكاب مذبحة رفح الثانية، والتي راح ضحيتها 25 من جنود الأمن المركزي، بجانب قتل مجندين للأمن المركزي ببلبيس واتهامات أخرى من بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.

- وبتاريخ التاسع من يناير 2016 قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بمعاقبة سيد مشاغب و7 آخرين بالحبس سنة، كما قضت ببراءة 5 متهمين من تهمة محاولة اقتحام نادى الزمالك، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام نادى الزمالك".

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم التجمهر ومحاولة اقتحام نادى الزمالك والشروع فى قتل أحد العاملين به، وإحداث تلفيات بالمبنى الرئيسى وحيازة أسلحة نارية وتكدير الأمن والسلم العام.

وتعود الواقعة إلى أغسطس من العام الماضى، حينما تجمهر عدد من أعضاء رابطة "الوايت نايتس" أمام نادى الزمالك فى محاولة لاقتحامه، اعتراضا على ما صرح به رئيس النادى فى ذلك الوقت من عدم السماح للجمهور بدخول النادى لحضور تدريبات الفريق حيث حدثت حالة من الشد بينهم وأمن النادى وكتبوا عبارات وشعارات مناهضة لرئيس الزمالك.

- وفي السابع من ديسمبر 2017 قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بإعدام 13 متهما والسجن المؤبد لـ 17 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لمتهمين اثنين بينهم حدث، والسجن 5 سنوات لـ 7 آخرين، وبراءة 5 آخرين وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم الأول المتهمين في قضية تنظيم “أجناد مصر” الإرهابي، بتهم ارتكاب جرائم إرهابية بزرع عبوات ناسفة، مستهدفين الكمائن الأمنية وأقسام الشرطة والمنشآت الحيوية والممتلكات العامة.

وتضمن منطوق الحكم- الذي صدر حضوريا بحق جميع المتهمين في القضية- معاقبة 17 متهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومتهم آخر (حدث) بالسجن لمدة 15 عاما، ومعاقبة 7 متهمين بالسجن لمدة 5 سنوات، والقضاء ببراءة 5 متهمين.

وألزمت المحكمة المتهمين جميعا (عدا المتهم الحدث) بأن يؤدوا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغا وقدره 10 الاف جنيه لكل منهم على سبيل التعويض المؤقت.. كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم همام محمد أحمد عطيه، نظرا لوفاته قبل الفصل في الدعوى.

فشل محاولة اغتياله

وفي العاشر من مايو 2015، نجا المستشار معتز خفاجي من محاولة اغتياله، وتم القبض على أحد العناصر الإرهابية المشاركة بالحادث بعدها.