الصين وتيمور الشرقية ترفعان مستوى العلاقات الثنائية

رفعتا الصين وتيمور الشرقية مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية شاملة، ما قد يمنح بكين المزيد من النفوذ في المنطقة مع إرضاء رغبة تيمور الشرقية في توطيد العلاقات مع اقتصادات كبرى، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية، في بيان اليوم السبت، أن الاتفاق جاء بعد اجتماع الرئيس الصيني شي جين بينج مع زانانا جوسماو رئيس وزراء تيمور الشرقية، في مدينة هانجتشو (شرقي الصين) قبل حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية.

وأكد "شي": "سيزيد كلا الطرفين الدعم المشترك ويعززان التعاون الدولي"، فيما أوضحت الصين، في إعلان مشترك بثه التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في)،اليوم، أنها ستقدم المساعدة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية في تيمور الشرقية.

وذكر في البيان أن الجانبين اتفقا على التعاون العسكري الوثيق رفيع المستوى، وتوسيع الاستثمارات الثنائية، والتعاون في مجالات منها البنية التحتية والأغذية، وقالت الحكومتان أيضًا إنهما ستعززان تبادل سياسة الطاقة، وستدرسان احتمالات التنقيب المشترك عن النفط والغاز.