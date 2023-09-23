انطلاق الدورة الرابعة عشر للرياضات البحرية في جنوب سيناء

انطلقت الدورة الرابعة عشر لفعالية "King of the lagoon" الخاصة برياضة "الكايت سيرفينج"، والتي تعد أحد الأنشطة البحرية الشهيرة بمدينة راس سدر محافظة جنوب سيناء، والتي تنظمها غرفة الغوص والأنشطة البحرية، تحت رعاية وزارة لآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

ومن المقرر أن تستمر الدورة على مدار يومين، بمشاركة ممارسين وهواة محليين وأجانب، يقومون باستغلال قوة الرياح التي تشتهر راس سدر لاستعراض قدراتهم على أداء مهارات "الكايت سيرفينج" الاحترافية أمام زائري للمدينة.

وسيجري تكريم الممارسين الذين قدموا أفضل أداء في ختام الفعالية وتقديم الهدايا التذكارية لهم.

وقالت إيمان عبد الرحمن، مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إن رعاية الهيئة لهذا الحدث تأتي في إطار الاستراتيجية الترويجية للهيئة التي تعتمد على إلقاء الضوء على التنوع الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري، وتسليط الضوء على المنتجات المتنوعة التي يتمتع بها، والتي من بينها السياحة الرياضية وسياحة المغامرات، وأيضًا في ضوء الاتجاهات العالمية للترويج للسياحة الرياضية، وما تتضمنه من أنشطة ورياضات مائية يمكن للسائحين والمواطنين الاستمتاع بها.

وأوضحت أن رياضة "الكايت سيرفينج" نوع من رياضات الأمواج تجمع بين ركوب الأمواج، واستخدام قارب صغير يدعى "الكايت سيرف" أو "السفينة الشراعية الصغيرة"، وهي رياضة المغامرة والإثارة، لكونها تمكن المتسابقين من الاستمتاع بالرياح والأمواج والقفز فوق الأمواج العالية، وتستخدم رياضة "الكايت سيرفينج" في المنافسات الرياضية، وتتضمن مسابقات سباقات السرعة والأداء الفني والقفز على الأمواج.



