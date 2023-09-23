أسباب ارتفاع الطماطم والبصل.. وموعد الانخفاض

أسعار الطماطم والبصل.. شهدت أسعار الطماطم والبصل أزمة كبيرة بسبب الارتفاع المفاجئ لها، ووصول الكيلو الواحد لـ20 و25 جنيهًا، خاصة بعد اعلان شعبة الخضروات عن تراجع أسعارهما بعد وقف تصدير البصل.

وفسر حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، عن ارتفاع أسعار الطماطم والبصل مؤخرا، إلى انخفاض المعروض وذلك نتيجة تأثر محصول الطماطم بموجة الحرارة والتقلبات الجوية خلال شهر يوليو وأغسطس.

وأضاف فى تصريحات تلفزيونية، إلى تراجع المساحات المزروعة من محصول البصل؛ نتيجة تعرض المنتج إلى خسائر خلال الأعوام الماضية، بسبب تدني الأسعار.

وأشار الى أن الأزمة الحالية مؤقتة نظرا لانتهاء العروة الصيفية وبداية موسم العروة الشتوية، قائلا: «موسم انتهاء العروة الصيفية هو وقت فجوة كل عام، في 2018 نفس الأزمة كانت موجودة في البطاطس والطماطم؛ نتيجة الحالة الجوية».

وكشف عن تراجع أسعار الطماطم والبصل مطلع نوفمبر المقبل بالتزامن مع بداية مواسم الحصاد في محافظات بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والفيوم، مشيرا إلى انعكاس المواسم الزراعية الجديدة على انخفاض الأسعار تدريجيا وعودة التوازن إلى الأسواق مرة أخرى.

وشدد على ضرورة توحيد جهود المراكز البحثية بوزارة الزراعة بهدف تعزيز الإرشاد الزراعي وزيادة تقاوي الخضر والفاكهة، لمواجهة التحديات الجديدة المواكبة للتغيرات المناخية، قائلا : «فصل الصيف لم يعد صيف وبدأنا ندخل على الخريف ولا تزال درجات الحرارة مرتفعة جدا ونسبة الرطوبة عالية في فترات الليل».

ولفت إلى أن تأثر المحاصيل الزراعية لا سيما الخضروات والفاكهة بالتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، قائلا: «كان عندنا شحنات بحوالي 25 طنا بتزود أسواق الجملة والعبور، تراجعت النهاردة بسبب ضعف الإنتاجية؛ نتيجة التغيرات المناخية».