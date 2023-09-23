مصطفي محمد على رأس تشكيل نانت المتوقع أمام لوريان

يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت ضيفه فريق لوريان في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم السبت على ملعب لا البوجوارفي إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2023-2024.

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تنطلق صافرة مباراة نانت ولوريان بالدوري الفرنسي في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل نانت المتوقع لمباراو لوريان

في حراسة المرمى: ديشامب.

في خط الدفاع: ميرلين، كوميرت ، كاستيليتو، بيير-جابرييل.

في خط الوسط: أوجستو، تشيفيريليا.

خط الوسط الجومي : سيمون ، موليت ، ماركينهوس.

في خط الهجوم: مصطفى محمد

والجدير بالذكر أن مباراة نانت ضد لوريان في الدوري الفرنسي يديرها الحكم فلورينت باتا.