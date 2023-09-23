الليلة ..نانت بقيادة مصطفى محمد يواجه لوريان بالدوري الفرنسي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت والذي يلعب في صفوفه الدولي المصري مصطفي محمد نظيره فريق لوريان مساء اليوم، السبت، على ملعب لا البوجوار وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2023-2024.

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ويدخل الفريق الكروي بنادي نانت مباراة الليلة وهويحتل المركز الخامس عشربجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 5 نقاط، فيما يأتي فريق لوريان فى المركز الثانى عشر برصيد 6 نقاط.

موعد مباراة نانت ولوريان بالدوري الفرنسي

من المقرر أن تنطلق صافرة لقاء مباراة نانت ولوريان بالدوري الفرنسي في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة نانت ولوريان بالدوري الفرنسي

تنقل قناة “ beINSports HD ” أحداث مباراة نانت ولوريان بالجولة السادسة من مسابقة الدوري الفرنسي.