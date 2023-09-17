مصطفى محمد يشارك في فوز نانت على كليرمونت بالدوري الفرنسي

شارك النجم الدولي مصطفى محمد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت الفرنسي، في فوز فريقه على نظيره كليرمونت بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين عصر اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الجولة الخامسة من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم 2023 – 2024.

مصطفى محمد يشارك في فوز نانت

شارك مصطفى محمد كبديل قبل نهاية الشوط الأول بدلًا من اللاعب إجناتيوس جاناجو في الدقيقة 36 والذي خرج بسبب الإصابة حيث لم يتحمل عليها.

سجل هدف نادي نانت الوحيد في لقاء اليوم اللاعب موسيس سيمون في الدقيقة 48 من عمر اللقاء الذي شهد سيطرة أصحاب الأرض على الاستحواذ ومن جانب الهجمات لمحاولة التسجيل أيضًا.

بتلك النتيجة يكون نادي نانت قد رفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الخامس عشر من الترتيب، محققًا الانتصار الأول هذا الموسم بعد تعادلين وهزيمتين، على الجانب الأخر يتوقف رصيد نادي كليرمونت عند النقطة الأولى في المركز السادس عشر من الترتيب.

يمتلك نادي كليرمونت ثاني أضعف خط دفاع في المسابقة بـ 10 أهداف دخلت شباكه، وعلى ملعبه اليوم تلقى الهزيمة الرابعة هذا الموسم عقب تعادل وحيد.