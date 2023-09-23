ملتقى "أهل مصر" بالعريش .. ورش حرفية تعكس الهوية المصرية

ملتقى "أهل مصر" .. استمرت فعاليات الملتقى الثقافي الثاني عشر لشباب المحافظات الحدودية "أهل مصر"، والمقام بمحافظة شمال سيناء، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني وتستضيف فيه 120 شابا وفتاة من محافظات: البحر الأحمر، "حلايب، الشلاتين، أبو رماد"، شمال سيناء، جنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، مطروح، وشباب "الأسمرات" من القاهرة.

شباب المحافظات الحدودية: سعداء بالتجربة وسننقل ما تعلمناه إلى زملائنا

ملتقى "أهل مصر" .. شباب المحافظات الحدودية: سعدنا بالتجربة كثيرا وسننقل ما تعلمناه إلى زملائنا بالجامعةومن داخل قصر ثقافة العريش الذي يشهد مجموعة متميزة من الورش الفنية والحرفية المتنوعة يوميا، كانت هناك عدة لقاءات مع المدربين، يقول "د. ماجد حماد" وكيل كلية التربية النوعية، ومدرب ورشة الجلود إن الهدف من الورشة التعريف بأنواع الجلود، وطرق تشكيلها لتنفيذ مشغولات فنية سواء بالجلد الطبيعي أو الصناعي وكذلك مراحل تصنيعه المتمثلة في الحرق، التفريغ، التلوين، والتضفير.

وأضاف أنه بالفعل تم تنفيذ عدة مشغولات يدوية كالحقائب، الأحذية والبورتريهات ذات المنظر الجمالي.

ملتقى "أهل مصر" .. وتحدثت "شموع غريب" إحدى المتدربات بالورشة قائلة إنها من أكثر الورش الممتعة، وتعرفت خلالها على أنواع الجلود، والغرز المستخدمة في تصميمها، معربة عن سعادتها كثيرا بعد تنفيذها لحافظة نقود وعدد من التابلوهات.

الديكوباج بطريقة التقنية ثلاثية الأبعاد

ملتقى "أهل مصر" .. وعن ورشة الديكوباج التى تقدمها الفنانة "رانيا المهدي" قالت تم اليوم تعريف المتدربين بعمل الديكوباج بطريقة التقنية ثلاثية الأبعاد، ومراحلها المختلفة بدءا من القص، والتشكيل والطباعة، وحتى فرد عجينة السيراميك وتلوينها لإعطائها الشكل النهائي.

وأعربت المتدربة "منة محمد" عن سعادتها للمشاركة بالورشة قائلة سعدت بهذه التجربة كثيرا التي تعلمت منها كيفية إعادة تدوير الخامات القديمة، وتحويلها إلى قطع جديدة بألوان مبهجة.

ملتقى "أهل مصر" .. كما شهد اليوم استكمال ورشتي نحت الصدف للفنان "جلال عبد الخالق"، والطرق على النحاس "ليوسف جلال" والتي تم خلالها شرح كيفية عمل النحت البارز في القطعة الفنية، واستخدام الشمع لجعلها أكثر صلابة.

وقالت المتدربة "فاطمة عبد الهادي": تعلمت الكثير من الورشة وقمت بتنفيذ لوحة تعبر عن شجر الزيتون، وسوف أقم بنقل ما تعلمته إلى زملائي في الجامعة.

من جانبه قال المتدرب "عبد الحميد الفاضل": شاركت في ورشة تصميم أشكال من قشور الخشب للفنان "مصطفى إسماعيل"، وكانت تجربة مفيدة حقا، تعلمت من خلالها كيفية قص وتزيين قشور الخشب لعمل "شكمجية"، هذا إلى جانب تحويل الصناديق الخشبية العادية إلى صناديق يمكن الاستعانة كقطع ديكورية.

وفي ورشة الدراما المسرحية قام المخرج شاذلي فرح بتدريب الشباب على تمارين الإلقاء الصوتي إلى جانب عدد من التمارين الحركية استعدادا للعرض النهائي، كما استمرت كل من ورش الفنون الشعبية لسمر القصاص، والإكسسوارات للمدربة حرية عصمت، وأخيرا ورشة الرسوم المتحركة د. محمد غالب.

مشروع "أهل مصر" يضم في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، والمشرف العام للمشروع المخرج أحمد السيد، والمشرف التنفيذي لملتقى العريش أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب، وتقام فعاليات الملتقى بالعريش بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة شمال سيناء، ويستهدف المشروع فئات الطفل، والشباب، والمرأة، عبر برامج ثقافية وفنية تعمل على إلقاء الضوء على التنوع والثراء الثقافي بالمحافظات الحدودية، وتختتم فعالياته غدا الأحد 24 سبتمبر الحالي.