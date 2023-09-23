القبض على عنصر إجرامي بحوزته مُخدرات بالشرقية

تمكنت أجهزة وزارة الداخية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالشرقية بحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار، وذلك ادراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى – مقيم بمحافظة الشرقية) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذاً من دائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور بدائرة مركز شرطة بلبيس وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 25 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالى) مواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو ( 1,100,000 مليون جنيه تقريباً ).

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.