ضبط مهندس متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالمنوفية

ألقت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية القبض على مهندس، بمديرية أمن المنوفية، وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".

وبمواجهته أقر بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت جهات التحقيق أعمالها، كما يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

ويواصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية، جهوده لملاحقة وضبط المخالفين للقانون، لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

ومن جهة أخرى كشفت أجهزة الأمن تفاصيل سرقة 105 قطع حديدية سرقها 3 لصوص من سور باكيات إحدى الجامعات في البحر الأحمر، عن طريق استخدام اسطوانتي ولمبة أكسجين لقطع الحديد.



الواقعة كشفها بلاغ لقسم شرطة ثان الغردقة بمديرية أمن البحرالأحمر من (أمين مساعد بإحدى الجامعات) باكتشافه سرقة 105 قطع حديدية عبارة عن باكيات حديدية خاصة بالسور الخارجى للأرض الفضاء الـمُلحقة بمقر الجامعة المُشار إليها "تحت الإنشاء" الكائنة بدائرة القسم).

بالفحص أسفرت الجهود أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة القسم مستخدمين سيارة "ربع نقل".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم والسيارة والأدوات المستخدمة فـى ارتكاب الواقعة (2 أسطوانة أوكسجين ولمبة أكسجين وخراطيم لحام).

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميليهما سيئى النية (عاملَين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم) وأمكن ضبطهما والمسروقات.