مصطفي محمد يشارك بديلًا في الشوط الأول من مباراة نانت وكليرمونت

انتهت مجريات الشوط الأول بين فريقي نانت وكليرمونت بالتعادل السلبي، في المواجهة الجارية بين الفريقين على ملعب ستاد جابرييل مونتبيد، ضمن مواجهات الجولة الخامسة، والذي شهد مشاركة مصطفي محمد بعدما نزل كبديل.

مصطفي محمد يشارك كبديل

شارك مصطفي محمد بديلًا للاعب إجناتيوس جاناجو في الدقيقة 36 من الشوط الأول الذي شهد سيطرة من جانب رفقاء اللاعب المصري الدولي دون أن يسجل الهدف.

يحتل نادي نانت المركز الخامس عشر في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط بنتيجة الشوط الأول، على الجانب الأخر نادي كليرمونت برصيد نقطتين في المركز السادس عشر.

نزول مصطفي محمد بدلًا من المصاب إجناتيوس