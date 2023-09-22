بشرى من التأمينات حول زيادة أصحاب المعاشات (فيديو)

كشف اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، موعد استحقاق زيادة المعاشات، قائلا: "بمجرد صدور تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد حزمة الحماية الإجتماعية نظرا للظروف الإقتصادية، حدث تنسيق بين مختلف أجهزة الحكومة، حيث إن تلك التوجيهات تتطلب إصدار قانون من مجلس النواب، وبالفعل يوم الأربعاء الماضي دخل مشروع القانون فى جلسة مجلس الوزراء ووافق عليها وأحاله إلى مجلس النواب.



وأضاف عوض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أن مجلس النواب سيقوم بالإجتماع في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، موضحا أن المعاشات تكون عكس المرتبات، أى أنها تصرف أول الشهر، وبالتالي سيأخذ صاحبه معاشه العادي فى شهر أكتوبر.

صرف المنحة لكل الأهالي من أصحاب المعاشات بأثر رجعي

وتابع اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، أنه سيتم صرف المنحة لكل الأهالي من أصحاب المعاشات بأثر رجعي من أكتوبر فى شهر نوفمبر، معقبا: “سيحصلون الزيادة فى يوم 1 نوفمبر وحقه ممحفوظ، وسيحصلون على الزيادة الخاصة بشهر أكتوبر مع معاش شهر نوفمبر”.