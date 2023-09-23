أوهمهم بتسهيل رحالات العمرة.. حبس متهم بالنصب على المواطنين

أمرت النيابة العامة بحبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات تخصص في النصب على المواطنين وإيهامهم بتسهيل رحالات السفرة لأداء مناسك العمرة.

النصب على المواطنين

وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة القبض على عاطل تخصص في أمور النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بحجة تيسير سرفرهم لأداء مناسك العمرة.

وأمرت النيابة العامة باستدعاء الشهود لسماع أقوالهم وتحريز المضبوطات التي عثرت بحوزة المتهم، كما كلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة.

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على عاطل لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توفير وتسهيل سفرهم لآداء مناسك العمرة.

البداية عندما أكدت معلومات وتحريات رجال مباحث القاهرة قيام (عاطل - مقيم بالقاهرة – له معلومات جنائية) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر لآداء مناسك العمرة وإيهامهم بــقدرته على توفير تأشيرات عمرة وحجز تذاكر طيران وإقامة لهم بأسعار مميـــزة "على خلاف الحقيقة" وذلك بقصد الإستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه فنياً تبين إحتوائه على رسائل نصية ومحادثات صوتية بينه وبين ضحاياه تؤكد نشاطه الإجرامى، كما أمكن الإستدلال على أحد ضحايا المتهم (مقيم بمحافظة الشرقية) وبسؤاله قرر قيام المتهم بالإستيلاء منه على مبلغ مالى بذات الأسلوب الإجرامى المشار إليه بزعم تسفيره وزوجته لأداء مناسك العمرة، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.