حبس تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة القبض على 4 متهمين عثر بحوزتهم على أسلحة نارية غير مرخصة للإتجار بها.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ومصادرة المضبوطات وتحريزها.

كما طالبت النيابة العامة سرعة الإنتهاء حول تحريات الواقعة، وكلفت بعرض الأسلحة النارية والذخيرة ضبط بحوزة متهمين على المعمل الجنائي لفحصها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، من ضبط 4 أسلحة نارية، بحوزة 3 أشخاص ضمن تشكيل عصابي تخصص في تجارة الأسلحة النارية غير المرخصة، خلال تواجدهم بدائرة قسم أول شرطة كفر الشيخ.

وتلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بضبط وحدة مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ كل من "رفيق.ب.م.إ"، 43 عامًا، صاحب مزرعة، ويقيم بمركز الرياض، و"شادي.أ.أ.ع"، 31 عامًا، حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات، ويقيم بمدينة كفر الشيخ، و"عمرو.م.أ.ا"، 31 عامًا، صاحب مركز خدمة سيارات، ويقيم بمنطقة قسم ثان كفر الشيخ، وبحوزتهم عدد من الأسلحة، والطلقات النارية الغير مرخصة خلال تواجدهم في مدينة كفر الشيخ.

وكانت معلومات وردت إلى الأجهزة الأمنية في كفر الشيخ، أفادت باتجار بعض الأشخاص يقيمون في أماكن متفرقة بمحافظة كفر الشيخ ما بين كفر الشيخ، وبيلا، والرياض، في الأسلحة النارية وترويجها على عملائهم من الخارجين عن القانون، وبتكثيف التحريات التي أجريت تحت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، ورئيس مباحث المديرية صحة ما ورد من معلومات.

وألقي القبض على المتهمين ال3 وبحوزتهم بندقية آلية، وبندقية خرطوش سوداء اللون، وبندقية خرطوش أسود في ذهبي، وطبنجة سوداء اللون، و5 طلقات خرطوش، وسلاحين أبيضين، وأجندة ورقية حمراء اللون مدون عليها شهادات استثمار منسوبة لأحد البنوك،، و3 جوازات سفر خاصة بالمتهم، و3 حقائب.

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه عملية الضبط أقروا بحيازتهم تلك الأسلحة، والطلقات النارية بغرض الاتجار، وذلك بالاشتراك مع 4 آخرين هم: "محمود.ر.ا.ع.غ"، و"أحمد.س.ع.س"، و"أحمد.م.إ.س"، و"محمد.س.ش".