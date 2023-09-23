اقبال ضعيف علي شواطئ الإسكندرية

شهدت شواطئ الاسكندرية 65 شاطئا صباح اليوم السبت اقبال ضعيف من المواطنين واختفاء تام للمصطافين ورحلات اليوم الواحد ودلك تزامنا مع انتهاء فصل الصيف فلكيا على مصر ويستمر لمدة ثلاثة أشهر قادمة لينتهي يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023. فضلًا عن انشغال الأسر المصرية بقرب بدء موسم المدارس. إذ بلغت نسبة الإشغال بشواطئ القطاع الشرقي 30% ولم تزد في غرب والعجمي عن 20% فقط.

واشارت هيئة الأرصاد الجوية، الي ان فصـل الخـريف فصـل انتقالـي ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار.،وتشير توقعات التنبؤات الفصلية التابعة للهيئة أن خريف هذا العام في ظل التغيرات المناخية يشهد زيادة في معدلات سقوط الأمطار أثناء تعرض البلاد لحالات عدم الإستقرار خاصة على مناطق من السواحل الشمالية .

ووصفت الأرصاد المناخ خلال فصـل الخـريف لعـام 2023، على جمهـورية مصـر العـربية انه من سمات فصل الخريف عندما يتواجد منخفض جوي شديد البرودة في طبقات الجو العليا تتهيأ الفرصة لتكون السحب والعواصف الرعدية التي تتسبب أحيانا في زيادة فرص سقوط الأمطار المصحوبة بحبـات ثلجيـة عـلى مناطق متفرقة من شمال البلاد وسيناء.

وينخفض الإقبال على الشواطئ فى كل عام فى شهر سبتمبر، خاصة وهو الشهر الذى يشهد استعدادات الأسر المصرية لاستقبال العام الدراسى الجديد ، حيث تبدأ الدراسة أخر الشهر الجارى. وجاء الإقبال على الشواطئ اليوم منخفضا مقارنة بأشهر ذروة موسم المصيف، على الرغم من ارتفاع الحرارة ، حيث سجلت الإسكندرية اليوم 30 درجة فى العظمى و22 درجة فى الصغرى .

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن نسبة الإشغال فى شواطئ القطاع الشرقي جاءت بنسبة 30% فقط ، فيما جاءت نسبة الإشغال فى شواطئ القطاع الغربي والعجمي 20% فقط .

فى سياق متصل أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، استقرار حالة البحر، فى القطاع الشرقى حيث تم رفع الراية الخضراء، فيما تم رفع الراية الصفراء التحذيرية على الشواطئ الغربية.

من جانبه أكد اللواء محمد الشريف ، محافظ الإسكندرية، أن هذا الموسم حقق نجاح كبير، حيث استقبلت الإسكندرية 5 مليون و700 ألف زائر خلال موسم الصيف، كما حققت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف خلال الموسم الصيفى 2023 نجاح منقطع النظير بالخدمات المقدمة للزائرين.

وأكد المحافظ، أن الإسكندرية المصيف الاقتصادي الأول على مستوي الجمهورية لذا تم توفير "شاطئ المندرة" و"شاطئ الأنفوشي" بشكل مجاني تمامًا،و دخول الشواطئ العامة باسعار رمزية تبدأ من 5 جنيهات للفرد شاملة كافة الخدمات، لتصل أعلي فئه للشواطئ السياحية 25 جنيه، مراعاة لارتفاع الاسعار الذي اجتاح العالم باكمله وللتخفيف عن كاهل المصطافين.

وأضاف أن هذا الصيف شهد تحد أخر في بداية الموسم الصيفي فكان التحدى الأكبر افتتاح "شاطئ النخيل" أكبر شواطئ الإسكندرية بعد إغلاق دام لأكثر من ثلاث سنوات، وهذا بعد التأكد التام من وضع منظومة إنقاذ وإدارة متكاملة بالشاطئ لضمان أمن وسلامة الرواد.

وأكد أنه تم وضع قرارات حاسمة بإلزام المستأجرين بأسعار تذاكر دخول الشواطئ وعدم إجبار الرواد علي دفع إكرامية والتنبيه بالحفاظ علي نظافة دورات مياه الشواطئ، وانتشار حاويات القمامة بجميع الشواطئ للحفاظ على نظافة الشواطئ، وكذلك ضرورة تواجد عمال الإنقاذ والمسعفين المدربين على أعلى مستوى.