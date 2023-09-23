ننشر أسعار الأسماك في أسواق البحيرة

قامت (بوابة الوفد) بجولة داخل بعض أسواق الأسماك الطازجة والمجمدة في أسواق مدن وقري محافظة البحيرة ،صباح اليوم السبت 23سبتمبر2023، والتي شهدت إستقرارا في الأسعار.

حيث تراوحث أسعار البوري مابين 90إلي 110جنيها للكيلو حسب الحجم ،بينما تراوحت أسعار الجمبري الطازج كبير الحجم مابين 270إلي 300جنيها للكيلو .

بينما تراوحت أسعار اأحجام المتوسطة مابين 220إلي 260جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار الأحجام الصغيرة مابين 170إلي 200جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الجمبري المجمد مابين 150إلي 22جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار البلطي احجام كبيرة مابين 80إلي 90 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البلطي أحجام متوسطة مابين 60إلي 70جنيها للكيلو ، وترواحت أسعار البلطي أحجام صغيرة مابين 40إلي 50جنيها للكيلو .