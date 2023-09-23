محافظ الإسكندرية: نعمل دائما للارتقاء بعروس البحر المتوسط ولخدمة المواطن

اكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ان المحافظة على اتم استعداد لدعم جميع الافكار والمقترحات التى من شائنها الارتقاء بعروس البحر المتوسط وبالخدمات المقدمة للمواطن السكندرى .

جاء ذلك خلال لقاء اللواء محافظ الإسكندرية، في فعاليات مؤتمر التنمية العضوية للمنطقة الروتارية؛ للتأكيد على الدور الفعال والمؤثر لمؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها الأندية الروتارية في دعم المجتمع السكندري.

وجه المحافظ الشكر للأندية الروتارية، على مجهوداتها الكبيرة ودورها الراسخ الذي تقوم به في الشارع السكندري؛ مثمنا دور الأندية الروتارية ومساهمتها في العديد من أعمال التطوير والتنمية التي تدعم بها أهالي الإسكندرية في المناطق الأشد احتياجًا يأتي على رأسها ،تعمير وتطوير قرية «باب الأحرار»، والتي اشتملت أعمال التطوير فيها على تطوير منازل أهالي القرية وتسقيفها، وإنشاء مدرسة ابتدائية وتجهيزها بالكامل، وتطوير الوحدة الصحية، وتطوير شبكات المياه ورصف الطريق المؤدى للقرية ،فضلًا عن تسليم أهالي القرية مراكب صيد لتكون مصدر دخل لهم يساعدهم على المعيشة.