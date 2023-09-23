عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد دورة تدريبية لشغيل برنامج WQi& MWQI الخاص بدلائل وخرائط جودة مياه الشرب والتى أقيمت بمركز التدريب بالشركة.

واستهدفت الدورة التدريبية كيميائي محطات المياه وجودة المياه بقطاع المعامل بالشركة، تحت رعاية الشركة القابضة للمياه باعتبار أن التحول الرقمي وعمل منصة الكترونية لتسجيل وتحليل بيانات قطاع المعامل هدف اساسي من أهداف الشركة القابضة للمياه.

أكد المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة على أهمية تدريب العنصر البشري من خلال بناء قدرات العاملين بما يساعد على رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية و برامج التدريب لمواكبة التكنولوجيا بما يؤدى الى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .



وأضاف الشرقاوى أن البرنامج التدريبي جاء لدعم الفكر المائي بأهمية إنتاج المياه المطابقة للمواصفات من محطات المياه وما يتبعها من مراقبة مراحل الإنتاج ابتداء من مصادر المياه وحتى ضخها من محطة الإنتاج من خلال تحديث المعامل وإمدادها بالأجهزة الحديثة وتدريب الكيميائيين والفنيين وتوفير كيماويات المعالجة بعد التأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات واستخدامها الاستخدام الأمثل مما يعود النفع لى الصالح العام.

دورة تدريبية لكيميائي مياة أسيوط لتعزيز جودة المياة

دورة تدريبية لكيميائي مياة أسيوط لتعزيز جودة المياة

دورة تدريبية لكيميائي مياة أسيوط لتعزيز جودة المياة

دورة تدريبية لكيميائي مياة أسيوط لتعزيز جودة المياة

دورة تدريبية لكيميائي مياة أسيوط لتعزيز جودة المياة

دورة تدريبية لكيميائي مياة أسيوط لتعزيز جودة المياة

دورة تدريبية لكيميائي مياة أسيوط لتعزيز جودة المياة

دورة تدريبية لكيميائي مياة أسيوط لتعزيز جودة المياة

دورة تدريبية لكيميائي مياة أسيوط لتعزيز جودة المياة