السبت 23 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أستاذ بجامعة الإسكندرية يسجل أول براءة اختراع فردية في مجال فسيولوجيا الأسماك البحرية

الدكتور عبد الله
الدكتور عبد الله تاج الدين منصور

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور عبد الله تاج الدين منصور، الأستاذ المساعد بقسم الإنتاج الحيواني والسمكي بكلية الزراعة بسابا باشا، بمناسبة تسجيله لأول براءة إختراع فردية في مجال فسيولوجيا الأسماك البحرية، من مركز براءة الاختراع الأمريكي United state patent and trademark ، وتكريمه من قبل أ.د عبدالعزيز العوهلي رئيس جامعة الملك فيصل الذي منحه درع الجامعة لعام 2023،  متمنياً له دوام التوفيق والترقى. 

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كواليس افتتاح الدورة 13 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

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حمدي الميرغني يُقدم تكريم الفنان أحمد رزق في افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

     وأشار الدكتور عبد الله تاج الدين أن فكرة الاختراع عبارة عن جهاز يستطيع تحديد جنس الأسماك من خلال تقدير بعض المركبات الأيضة بالدم بشكل فوري ومقارنتها بمكتبة إلكترونية داخلية لمستويات بعض هذه المركبات ليعطي نتائج دقيقة وموثوقة، وأوضح أن الإختراع هو جهاز محمول باليد ومقاوم للماء مما يسهل علي الباحثيين إجراء دراسات مسحية حقلية موسعة في مجال المصايد البحرية والدراسات البيولوجية للاسماك والتي من خلالها يمكن دراسة ديناميكة تكاثر العشائر السمكية والتنبوء بالمخزون الطبيعي من الاسماك، وأضاف أن للاختراع تطبيقات أخري في مجال تفريخ الأسماك البحرية حيث يمكن تطبيق استخدامه علي العديد من الأسماك البحرية المستزرعة.

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