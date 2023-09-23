حمدي الميرغني يُقدم تكريم الفنان أحمد رزق في افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

قدم الفنان حمدي المرغني تكريم الفنان أحمد رزق، خلال افتتاح الدورة الـ13 من مهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح "مسرح بلا إنتاج"، حيث تحمل الدورة اسمه، وعبّر الميرغني عن سعادته بهذا الحدث وبتقديم تكريم صديقه الغالي عليه أحمد رزق واكد انه وافق علي الفور فور تلقي مكالمة من رئيس المهرجان لتقديم التكريم للنجم احمد رزق .



جاء ذلك خلال حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في دورته الثالثة عشرة بمكتبة الإسكندرية و ذلك بحضور عدد من الفنان وعلي رأسهم الفنان أحمد رزق الذي تحمل الدورة أسمه و الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان ،

والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان و احمد صيام و عارفة عبد الرسول والدكتورة رانيا فتح الله، والدكتور أبو الحسن سلام، والدكتور جمال ياقوت، والملحن كريم عرفة و لفيف من الفنانين و محبي المسرح و فن وبدأت الحفل بفيلم توثيقي عن فنان الشعب سيد درويش بمرور 100 علي رحيله ثم السلام الجمهوري ثم أوبريت "اغنية المهرجان" .

و يُذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحي أسسه عام 2008 الرئيس الشرفي للمهرجان دكتور جمال ياقوت، لتحتضنه مدينة الفن والإبداع والثقافة عروس البحر الأبيض المتوسط من كل عام. ويأتي هذا المهرجان انطلاقًا من حرص وزارة الثقافة المصرية على تقديم أفعال فنية تتماس مع الواقع وتتحاور مع فنانيه، وذلك لتشجيع الشباب على الأفعال الثقافية الجادة التي تُعنى بتبادل الثقافات والاختلاط بين الشعوب عربيًا ودوليًا تأسس مهرجان الإسكندرية المسرحي عام 2008 علي يد الرئيس الشرفي للمهرجان دكتور جمال ياقوت.

ينبع هذا المهرجان من حرص وزارة الثقافة المصرية على تقديم أفعال فنية تتماس مع الواقع وتتحاور مع فنانيه وكذلك تسعى لتشجيع الشباب على الأفعال الثقافية الجادة التي تعني بتبادل الثقافات والاختلاط بين الشعوب عربيًا ودوليًا.

و تقام فعاليات المهرجان على كبرى مسارح الاسكندرية وهي: مكتبة الإسكندرية - مركز الجيزويت الثقافي - مسرح ليسيه الحرية - مركز الابداع - مسرح قصر ثقافة الأنفوشي) وصرح بذلك تامر طه مسئول المركز الصحفي للمهرجان .