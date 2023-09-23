كواليس افتتاح الدورة 13 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

اقيم مساء أمس حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في دورته الثالثة عشرة بمكتبة الإسكندرية و ذلك بحضور عدد من الفنان وعلي رأسهم الفنان أحمد رزق الذي تحمل الدورة أسمه و الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان ،

والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان و احمد صيام و عارفة عبد الرسول والدكتورة رانيا فتح الله، والدكتور أبو الحسن سلام، والدكتور جمال ياقوت، والملحن كريم عرفة و لفيف من الفنانين و محبي المسرح و فن وبدأت الحفل بفيلم توثيقي عن فنان الشعب سيد درويش بمرور 100 علي رحيله ثم السلام الجمهوري ثم أوبريت "اغنية المهرجان" .

من جانبه قال الدكتور جمال ياقوت مؤسس المهرجان أنه عندما أسست المهرجان 2008، حدث بالصدفة عندما قدمنا ورشة وتقدم لها العديد من المخرجين وأخرجوا عروضا قوية ومن هنا جاءت فكرة أن نقيم لهم مسرح بلا إنتاج، وإدارة المهرجان هذا العام قرروا أن يكون المهرجان هو مهرجان الإسكندرية الدولي ورحبت جدًا، وهذا المهرجان لا يعطي أجورًا ولكن يعطى حبًا.

و قدم ياقوت خلال الحفل الشكر لكل الداعمين علي مدار 13 عام و علي رأسهم الفنانة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الأسبق و الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الحالية و كل قصور الثقافة و المسارح التي كانت داعمه للمهرجان منذ بدايته .

وفي سياق آخر قال الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان خلال حفل الافتتاح أن اللحظه التي نحن فيها الان نتظرها كل عام و كل دورة يقام بها المهرجان لافتا أن المهرجان كان في طريقة الي الإلغاء ولكن بالدعم و تشجيع نحن لان في حفل افتتاح المهرجان .



وقدم رئيس المهرجان الشكر لكل من ساهم و قدم الدعم من بداية وزارة الثقافة وعلي رأسها الدكتورة نيڤين الكيلاني و كل قصور الثقافة و الشكر لكل 350 شاب و شابة لاظهار حفل الافتتاح بهذا الشكل و قدم الشكر للفنان احمد رزق لقبوله أن تحمل الدورة اسمه .

وقدم الفنان اسلام وصوف الشكر لجمهور المسرح السكندري المحب للفن وقال ان وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني قدمت كل الدعم للمهرجان واشكر الفنان احمد رزق والذي سعدت بالعمل في دورة تحمل اسمه وتعبنا جدا لاخراج دورة تليق بالمهرجان وشكر خاص لكل لجان المهرجان ونتمني لجميع المشاركين دورة ممتعة .

وقد أعلنت ادارة مهرجان الإسكندرية في وقت عن المكرمين سيتم تكريم العرض المسرحي إيكاروس من إخراج الفنان أحمد عزت ، لحصوله علي جائزة أفضل عرض بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ، كما سيتم تكريم الفنان خالد رأفت ، لحصوله على جائزة أفضل ممثل في نفس المهرجان ، كما يشرفنا تكريم الفنان أحمد شوقي و الفنان عماد خطاب ، لما قدماه للمسرح السكندري بشكل خاص ، و المصري بشكل عام ، من جهود أثرت و تأثر بها أجيال مسرحية كثيرة.

وتم إختيار ثلات عروض مصرية لتمثيل جمهورية مصر العربية بالمهرجان هذا العام ،بالاضافة إلى عدة عروض من مختلف الدول العربية بواسطة لجنة مشاهدة من أصحاب الخبرات الفنية الكبيرة وقد اختارت اللجنة العروض التى ستشارك في المهرجان من ( مصر وفلسطين - اسبانيا - سلطنة عمان - المغرب - العراق - تونس - إيطاليا - الأردن - الكويت - الإمارات العربية المتحدة )

و يُذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحي أسسه عام 2008 الرئيس الشرفي للمهرجان دكتور جمال ياقوت، لتحتضنه مدينة الفن والإبداع والثقافة عروس البحر الأبيض المتوسط من كل عام. ويأتي هذا المهرجان انطلاقًا من حرص وزارة الثقافة المصرية على تقديم أفعال فنية تتماس مع الواقع وتتحاور مع فنانيه، وذلك لتشجيع الشباب على الأفعال الثقافية الجادة التي تُعنى بتبادل الثقافات والاختلاط بين الشعوب عربيًا ودوليًا تأسس مهرجان الإسكندرية المسرحي عام 2008 علي يد الرئيس الشرفي للمهرجان دكتور جمال ياقوت.

ينبع هذا المهرجان من حرص وزارة الثقافة المصرية على تقديم أفعال فنية تتماس مع الواقع وتتحاور مع فنانيه وكذلك تسعى لتشجيع الشباب على الأفعال الثقافية الجادة التي تعني بتبادل الثقافات والاختلاط بين الشعوب عربيًا ودوليًا.

و تقام فعاليات المهرجان على كبرى مسارح الاسكندرية وهي: مكتبة الإسكندرية - مركز الجيزويت الثقافي - مسرح ليسيه الحرية - مركز الابداع - مسرح قصر ثقافة الأنفوشي) وصرح بذلك تامر طه مسئول المركز الصحفي للمهرجان .