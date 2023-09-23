أول أيام الخريف.. طقس مستقر على كافة الأنحاء حتى الخميس المقبل

تشهد البلاد خلال الفترة الحالية حالة من الاستقرار في الاحوال الجوية ولاسيما بالتزامن مع بدء فصل الخريف اليوم السبت، الذي يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة على كافة أنحاء البلاد.

الطقس السائد حار

ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للارصاد الجوية، فإن الطقس السائد حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حتى الخميس المقبل.

السحب المنخفضة

وذكرت الهيئة، هناك ظهور للسحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الاجواء ، فضًلا عن أن هناك انخفاض في نسب الرطوبة ليلا على أغلب الانحاء مما يُزيد من الاحساس بإنخفاض درجات الحرارة.

ظواهر جوية

وذكر، هناك شبورة مائية على بعض الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشماليةقد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة: العظمى 4 والصغرى 25.

الإسكندرية: العظمى 31 والصغرى 23.

وادي النطرون: العظمى 35 والصغرى 24.

طنطا:- العظمى 34 والصغرى 25.

شبين الكوم: العظمى 34 والصغرى 25.

دمنهور: العظمى 33 والصغرى 25.

مطروح: العظمى 30 والصغرى 20.

السلوم: العظمى 32 والصغرى 19.

بورسعيد: العظمى 31 والصغرى 25.

دمياط:- العظمى 31 والصغرى 25.

الزقازيق:- العظمى 34 والصغرى 25

شرم الشيخ:- العظمى 37 الصغرى 27.

الغردقة:- العظمى 37 الصغرى 26

سوهاج:- العظمى 36 الصغرى 23.

قنا:- العظمى 39 الصغرى 25

الأقصر:- العظمى 40 الصغرى 25.

أسوان:- العظمى 40 الصغرى 26