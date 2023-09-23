مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة للأحداث الرياصية، فسنكون مع عدة مواجهات بالدوري الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، والفرنسي وغيرها من الدوريات المختلفة، فترصد لكم الوفد أهم المواعيد كالتالى:

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 23 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي



كريستال بالاس و فولهام في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي اكسرا 3.

لوتون تاون ضد ولفرهامبتون الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي اكسرا 1.

مانشستر سيتي و نوتينجهام فورست في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.

برينتفورد ضد إيفرتون الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

بيرنلي ضد مانشستر يونايتد الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني



جيرونا و ريال مايوركا الساعة 3:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 3.

أوساسونا و أشبيلية 5:15 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 3.

برشلونة و سيلتا فيجو الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 3.

ألميريا و فالنسيا الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 3.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي



ميلان ضد فيرونا الساعة 4:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 1 وتطبيق “Starz Play APP” .

ساسولو ضد يوفنتوس الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 1 و تطبيق “Starz Play APP”.

لاتسيو ضد مونزا الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 1 وتطبيق “Starz Play APP”.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني



بايرن ميونخ و بوخوم الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 5.

بوروسيا دورتموند و فولفسبورج الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 6.

يونيون برلين و هوفنهايم الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة عبر تطبيق بي ان سبورتس “TOD App”.

بوروسيا مونشنجلادباخ و لايبزج الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر تطبيق بي ان سبورتس “TOD App”.

أوجسبورج و ماينز الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر تطبيق بي ان سبورتس “TOD App”.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي



نانت و لوريان الساعة بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 4.

ستاد بريست و ليون الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 4.

مواعيد مباريات اليوم في كأس الكونفدرالية الأفريقية



يُقام لقاء الفتح المغربي ضد اتحاد الجزائر في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر القناة الرياضية المغربية.