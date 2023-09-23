مركز الاستشارات التجارية والإدارية بكلية التجارة بأسيوط يحذر بشأن شهادات الدورات التدريبية

حذر مركز الخدمة العامة للاستشارات التجارية والتنمية الإدارية بكلية التجارة جامعة أسيوط، من أنه لن يعتد بأية شهادات تتعلق باجتياز دورات تدريبية من المركز؛ إن لم تكن تلك الشهادات موقعة من رئيس مجلس إدارة المركز.

وشدد الدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة ورئيس مجلس إدارة مركز الخدمة العامة للاستشارات التجارية والتنمية الإدارية، والممثل القانوني للمركز، على ضرورة ختم الشهادة بختم المركز؛ وذلك وفقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ ٢٦/ ٧/ ٢٠٢١م؛ بعدم وضع شعار النسر على أي شهادات جامعية غير معتمدة من أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

حملة مكبرة لرفع المخلفات وضبط الشارع في قري الوحدة المحلية بجرف سرحان

حملة مكبرة لرفع المخلفات وضبط الشارع في قري الوحدة المحلية بجرف سرحان

حملة مكبرة لرفع المخلفات وضبط الشارع في قري الوحدة المحلية بجرف سرحان