تسعى مكتبة مصر العامة فرع أسيوط بإشراف هاجر محروس، مدير عام فرع المكتبة، لتعزيز النشاطات الثقافية والفنية في المجتمع تهدف هذه الأنشطة إلى تعزيز الوعي الثقافي وتعزيز القدرات الفنية لدى الأفراد، خاصة الأطفال.

واحدة من الأنشطة المميزة التي ينظمها فرع المكتبة هي ورش تعليم الرسم للأطفال وذلك بتنفيذ مينا ممدوح، خبير في مجال الرسم. تهدف هذه الورش إلى تعليم الأطفال مهارات وفنون الرسم، من خلال استخدام تقنيات وأساليب متنوعة. بفضل جودة تدريباتها واحترافيتها، تقدم مينا ممدوح دورة تعليمية مصممة خصيصًا تلبي احتياجات ومستوى المشاركين.

تشكل هذه الورشة فرصة ممتازة للأطفال الذين يهتمون بالفن والإبداع أن يطوروا مهاراتهم في الرسم وتنمية قدراتهم الفنية. يتعلم الأطفال خلال هذه الورشة العناصر الأساسية للفن التشكيلي مثل اللون والشكل والتكوين والظلال. يتم توفير جميع المواد اللازمة للورشة، بما في ذلك الأقلام الرصاص والألوان المائية والفرشاة وورق الرسم. يضمن الفريق المنظم أيضًا توفير بيئة آمنة ومريحة للأطفال للتعبير عن أنفسهم بحرية من خلال الرسم.

تعتبر ورشة تعليم الرسم للأطفال جزءًا من المساهمة العامة لمكتبة مصر العامة في تعزيز الثقافة والفن في المدينة. تشعر المكتبة بالفخر لأنها توفر منصة للأطفال للتعلم والاستمتاع بالفنون التشكيلية، وتعزيز الوعي الثقافي لديهم. من غير المستبعد أن تنجم عن هذه الورشة طرازات فنية، وليشترك الأهل والمدارس في دعمها واستمرارها.

في النهاية، تستمر مكتبة مصر العامة فرع أسيوط في تقديم مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية. يأمل فرع المكتبة بأن يؤدي جهوده في تطوير المجتمع من خلال تنمية المواهب والقدرات الفنية للأطفال والشباب في منطقة أسيوط.

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ أﺳﻴﻮط تنظم ورش تعليم الرسم للاطفال

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ أﺳﻴﻮط تنظم ورش تعليم الرسم للاطفال