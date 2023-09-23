إيطاليا.. وفاة الرئيس السابق جورجو نابوليتانو عن 98 عامًا

أفادت وسائل الإعلام الإيطالية بوفاة رئيس الجمهورية السابق جورجو نابوليتانو عن عمر 98 عاما، وفق روسيا اليوم.

وورد نبأ وفاة نابوليتانو على خلفية المعلومات حول أنه بحالة حرجة في أحد المستشفيات بالعاصمة الإيطالية روما، الذي كان فيه منذ عدة أشهر.

وحسب التقارير الإعلامية، تدهورت حالته الصحية في الأيام الأخيرة، وفصله الأطباء عن جهاز التنفس الاصطناعي يوم الأربعاء الماضي.

وقدمت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وسلفها في هذا المنصب ماريو دراغي التعازي لعائلة السياسي الراحل.

يذكر أن جورجيو نابوليتانو ولد في مدينة نابولي بجنوب إيطاليا في عام 1925، وتخرج في كلية القانون بجامعة نابولي في 1947.